Mynet Trend

Uygun fiyata Meizu Note 8 satacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

BİM ile A101 arasındaki rekabet kullanıcıya yaramaya devam ediyor. A101’in geçtiğimiz haftaki Vestel VenusZ20 kampanyasına bugün BİM’den bir karşılık geldi. BİM bu hafta içerisinde mağazalarında uygun fiyata Çinli telefon üreticisi Meizu’nun Note 8 modelini satacak.

Uygun fiyata Meizu Note 8 satacak

BİM’de 1.149 TL’den satılacak olan telefon; 6.0 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip. Gücünü Qualcomm’ın 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 632 yonga seti ve Adreno 506 grafik biriminden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 128 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alıyor.

Çift SIM kart destekli olan bu telefonda parmak izi sensörü de yer alıyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan telefonun tek eksisi bu olabilir. Telefonda 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

3.600 mAH kapasiteli bataryadan beslenen telefonda; 4G / VOLTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS bağlantı noktaları ye alıyor. Mevcut ekonomide bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefonun Meizu Note 8 olduğunu söyleyebiliriz.

iPhone 11 Pro vs iPhone X kamera karşılaştırması

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
İşte 21. yüzyılın en iyi 50 oyunuİşte 21. yüzyılın en iyi 50 oyunu
Cepten Akbil Nasıl Doldurulur? Makine Aramaya Son!Cepten Akbil Nasıl Doldurulur? Makine Aramaya Son!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bim A101 meizu note 8

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni WiFi standardı Wi-Fi 6 kullanıma hazır

Yeni WiFi standardı Wi-Fi 6 kullanıma hazır

Çocuklarınızı her an iletişimde olun

Çocuklarınızı her an iletişimde olun

FIFA 20, kariyer modundaki hatalar yüzünden eleştirildi

Büyük eleştiri almıştı! Yeni güncelleme yolda

Nintendo, Switch Lite modeli ile de davalık olmayı başardı

Nintendo davalık oldu

Minecraft Dungeon hakkındaki ilk detaylar

Minecraft hayranlarına müjde! Yeni oyun yolda

21. yüzyılın en iyi 50 oyunu

İşte 21. yüzyılın en iyi 50 oyunu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.