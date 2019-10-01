Uygun fiyata Meizu Note 8 satacak

BİM’de 1.149 TL’den satılacak olan telefon; 6.0 inç büyüklüğünde Full HD+ ekrana sahip. Gücünü Qualcomm’ın 1.8 GHz hızında çalışan Snapdragon 632 yonga seti ve Adreno 506 grafik biriminden alan telefonda 4 GB RAM yer alıyor. 64 GB dahili depolama birimi ile gelen telefonda 128 GB’a kadar microSD kart desteği de yer alıyor.

Çift SIM kart destekli olan bu telefonda parmak izi sensörü de yer alıyor. Kutusundan Android 8.1 Oreo ile çıkan telefonun tek eksisi bu olabilir. Telefonda 12 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift arka ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor.

3.600 mAH kapasiteli bataryadan beslenen telefonda; 4G / VOLTE, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.2 LE, GPS bağlantı noktaları ye alıyor. Mevcut ekonomide bu fiyata alabileceğiniz en iyi telefonun Meizu Note 8 olduğunu söyleyebiliriz.

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