Uygun fiyatlı Galaxy A10e ilk sertifikasını aldı

Çinli üreticilerin global pazardaki etkinliğini arttırmasıyla birlikte müşteri kitlesinin bir kısmını kaybeden Güney Koreli üretici, oyunu kuralına göre oynama kararı almıştı.

Bir süredir uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Samsung, önümüzdeki günlerde bunlara bir yenisini daha ekleyecek.

Hatırlanacağı üzere Samsung kısa süre önce 120 dolarlık bir etikete sahip olan Galaxy A10’u satışa sunmuştu. Şimdi ise Galaxy A10’dan da ucuz bir model geliyor! Galaxy A10e!

İsminden de anlaşılabileceği üzere A10’un biraz kırpılmış bir versiyonu olan Galaxy A10e, 100 dolar civarında bir etikete sahip olacak.

Önümüzdeki günlerde raflardaki yerini alması beklenen model, geçtiğimiz gün ilk sertifikasını aldı.

Wi-Fi sertifikasyon kurumunda ortaya çıkan Galaxy A10e’nin Android 9 ile geleceği de kesinleşmiş oldu. Su damlası şeklinde bir çentikle gelecek olan A10e’nin hangi pazarlarda satışa sunulacağı henüz netleşmiş değil.

Fakat bu modelin Türkiye’de satışa sunulması halinde fiyatı 1000TL’nin altında olacaktır. Malum 999 dolarlık S10+ bile 7500TL’den satışa sunulmuştu. Bu bağlamda A10e’nin de 750TL gibi bir etikete sahip olması gerekiyor. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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