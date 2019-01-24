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Uygun fiyatlı Zenfone Max Pro M2 satışa çıkıyor

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 24.01.2019 09:01 | Son Güncelleme

Asus’un uygun fiyatlı orta segment modeli Zenfone Max Pro M2 Avrupa’da satışa sunulmaya hazırlanıyor. İşte konu hakkındaki detaylar.

Uygun fiyatlı Zenfone Max Pro M2 satışa çıkıyor

Uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Asus, Zenfone Max Pro M1’in ardından M2 modelini de Avrupa’da satışa sunmaya hazırlanıyor. Hali hazırda Zenfone Max Pro M1 Avrupa’da 180 euro ile 300 euro arasında değişen fiyatlardan satılmakta. Bu modelin ülkemizdeki etiket fiyatı ise 1700 TL civarlarında.

Asus, M1 modelinin ardından şimdi de Zenfone Max Pro M2’yi Avrupa’da satışa sunacak. Zenfone Max Pro M2, M1’e göre biraz daha donanımlı bir cihaz. Ayrıca iki model arasında önemli tasarımsal farklılıklar da mevcut.

Zenfone Max Pro M2, gücünü Qualcomm imzalı Snapdragon 660 yonga setinden alıyor. Sistemini 3GB RAM ile destekleyen modelin bataryası ise 5000 mAh. MicroSD destekli 64GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın 1080 x 2280 piksel çözünürlüğünde 6.26 inçlik çentikli bir ekranı var.

157.9 x 75.5 x 8.5mm ölçülerinde olan M2’de 12MP + 5MP’lik ana kameraya 13MP’lik selfie kamerası eşlik ediyor.

Dürüst olmak gerekirse M2, M1’e oranla çok daha şık bir tasarıma sahip. Dolayısıyla arada önemli bir fiyat farkı olması da bizleri şaşırtmayacaktır. Muhtemelen M2 ülkemizde 2000TL civarında bir fiyattan satışa sunulabilir. Son dönemde çıkan orta segment modellerin bile 3000TL – 4000TL bandından satıldığını hesaba alırsak, 2500TL’ye kadar olan skala M2 için kabul edilebilir duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Zenfone Max Pro M2 Teknoloji

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