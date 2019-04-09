Uykusuzluğun çözümü zerdeçalda saklıymış!

Tıpkı beslenme gibi düzenli uyku da sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından. Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, yeterli ve düzenli uyumayan kişilerde diyabetten hipertansiyona, kalp ve damar hastalıklarından obeziteye kadar sayısız hastalığın tetiklendiğini söyledi. Sadece beden sağlığı için değil ruh sağlığı için de kişilerin sağlıklı uykuya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Dr. Buyrukçu, “Kaliteli bir uyku kişiye enerji ve canlılık katar. İş hayatında ve sosyal yaşamında daha verimli olur. Bütün bu nedenlerle her bireyin günde en az 6 saat uyuması şart” dedi.

UYKUNUN AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, her şeyde olduğu gibi uyuma süresinde de dengeyi elden bırakmamak gerektiği uyarısında bulundu. “Uykunun azı karar, çoğu zarar” diyen Dr. Buyrukçu, şöyle devam etti: “Günde 8 saatten fazla uyumamak gerekir. 8 saat üzerine çıkar iseniz her saat başına 100 kalori alırsınız. Özetle fazla uyumak kilo aldırır. Önerimiz uyku saatinin 6-8 saat arasında düzenlenmesi, uykuda dalmadan 4 saat önce yemek yemeyi sonlandırmaktır. Akşam yemeğinden sonra artan kahve, çay veya çikolata, aşırı yağlı besin tüketimi veya fazla alkol de uykusuzluğu tetikleyebilir…”