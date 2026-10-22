Cenazede ağlayarak para kazanıyorlar! Dünyanın en sıra dışı 5 işi

Para kazanmak denildiğinde akla genellikle klasik meslekler geliyor. Ancak dünyanın farklı noktalarında, alışılmışın oldukça dışında işler yaparak gelir elde eden insanlar da var. Üstelik bazıları ilk duyulduğunda gerçek olduğuna inanmayı zorlaştırıyor. İşte gerçekten var olan dünyanın en sıra dışı 5 işi.

1. BAŞKASININ YERİNE SIRADA BEKLİYORLAR

Saatlerce kuyrukta beklemek çoğu insan için zaman kaybı ancak bazıları için doğrudan gelir kapısı. New York'ta faaliyet gösteren Same Ole Line Dudes isimli hizmetin çalışanları, müşterileri adına uzun kuyruklarda bekliyor. Bu işin geçmişi Robert Samuel'ın 2012 yılında iPhone 5 almak isteyen kişiler için sırada yer tutmaya başlamasına dayanıyor.

Zaman içerisinde işi büyüten Samuel ve ekibi; sınırlı sayıda satışa çıkan ürünlerden Broadway gösterilerine ve çeşitli etkinliklere kadar pek çok farklı kuyrukta müşterileri adına bekledi. Profesyonel sıra bekleyicilerinin günümüzde de hizmet verdiğine ilişkin örnekler bulunuyor. Kısacası çoğu kişinin kaçmak için yol aradığı uzun kuyruklar, onlar için bir iş yerine dönüşmüş durumda.

2. SU KAYDIRAKLARINI TEST EDİYORLAR

Gün boyu su parklarında kaydıraktan kayarak para kazanmak kulağa tatil gibi gelebilir ancak geçmişte gerçekten böyle bir iş için çalışanlar oldu. İngiliz tatil şirketi First Choice, 2013 yılında su kaydırağı testçisi aradığını duyurdu. 2 binden fazla kişinin başvurduğu pozisyonu 22 yaşındaki Sebastian Smith kazandı.

Smith'in görevi şirketin farklı ülkelerdeki su parklarını ziyaret ederek kaydırakları denemek ve değerlendirmekti. Kaydırakların yarattığı heyecan ve sıçrama gibi özellikleri puanlayan Smith, yaklaşık altı ay boyunca bu işi yaptı. Üstelik şirketin ilk kaydırak testçisi de Smith değildi. Ondan önce Tommy Lynch'in yaklaşık dört yıl boyunca aynı görevi yürüttüğü açıklanmıştı.

3. GOLF TOPLARINI BULMAK İÇİN GÖLETLERE DALIYORLAR

Golf oynarken suya düşen topların sonsuza kadar göletin dibinde kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bazı profesyonel dalgıçlar, geçimlerini tam olarak bu topları sudan çıkararak sağlıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun (BLS) yayımladığı meslek profilinde de yer alan golf topu dalgıçları, golf sahalarındaki su engellerine dalarak dipte biriken topları topluyor.

Sudan çıkarılan toplar temizlendikten sonra yeniden paketlenerek satılabiliyor. Dalgıçlar ise çoğunlukla çıkardıkları top sayısına göre gelir elde ediyor. Ancak dışarıdan eğlenceli görünen işin ciddi riskleri bulunuyor. Görüş mesafesinin son derece düşük olduğu çamurlu sularda çalışan dalgıçlar; su altındaki misinalar, ağır ekipmanlar ve bazı bölgelerde vahşi hayvanlar gibi tehlikelerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle iş için profesyonel dalış eğitimi ve güvenlik bilgisi gerekiyor.

4. YILANLARDAN ZEHİR ÇIKARIYORLAR

Listenin en tehlikeli işlerinden biri zehirli yılanlarla çalışmayı gerektiriyor. Halk arasında "yılan sağma" olarak adlandırılan işlemde uzmanlar, zehirli yılanlardan kontrollü şekilde zehir topluyor. Elde edilen zehir bilimsel araştırmalarda ve panzehir üretiminde kullanılabiliyor.

Bu işi yapan gerçek örneklerden biri Ken Darnell. Darnell binlerce yılandan zehir topladı ve elde ettiği materyali araştırma laboratuvarlarına sattı. Zehir, panzehirlerin yanı sıra çeşitli tıbbi araştırmalarda da değerlendiriliyor. İşin sıra dışı tarafı kadar tehlikesi de büyük. Zehirli yılanların fiziksel olarak kontrol edilmesini gerektiren işlem, özel eğitim ve ciddi deneyim gerektiriyor.

5. HİÇ TANIMADIKLARI İNSANLARIN CENAZESİNDE AĞLIYORLAR

Belki de listenin en şaşırtıcı işlerinden biri profesyonel yas tutuculuk. Kenya'nın batısındaki Luo topluluğunda bazı kişiler, hiç tanımadıkları insanların cenazelerine ücret karşılığında katılarak yas tutuyor, ağlıyor ve törene eşlik ediyor.

Associated Press'in 2026 yılında yayımladığı habere göre profesyonel yas tutuculuk bölgede gerçek bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Haberde yer alan Francis Oyoo, yaklaşık iki yıldır bu işi yaptığını ve genellikle ayda bir veya iki cenazede görev aldığını anlatıyor. Oyoo'nun bir tören için yaklaşık 80 dolar kazandığı belirtiliyor. Üstelik bu yalnızca gösteri amacı taşıyan bir uygulama olarak görülmüyor. Luo kültüründe yüksek sesle ağlamak, şarkı söylemek ve yasın açık biçimde gösterilmesi cenaze geleneklerinin önemli bir parçası. Profesyonel yas tutucular da ailelerin acısına eşlik ederek bu geleneğin sürdürülmesine katkıda bulunuyor.