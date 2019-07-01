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Uyuduğu sırada çimleri sulayan belediye işçisine saldırdı

keremuyanik keremuyanik
YAŞAM  | 01.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, çimlerde yatan kişi tarafından saldırıya uğradı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, çimlerde yatan bir kişi, kendisini fark etmeden ıslatan belediye çalışanını darp ederken, kendisini ayırmaya çalışan vatandaşa tekme atıyor.

Olay, önceki akşam Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden, sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

"SEN BENİ NASIL ISLATIRSIN, İKİNİZDEN DE ŞİKAYETÇİYİM"

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. ‘Sen beni nasıl ıslatırsın’ diyerek belediye çalışanını darp ederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için 'ikisinden de şikayetçiyim' diyerek bağırmaya başladı.

DSA

VATANDAŞ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN TEKME YEDİ

Sokakta yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa ‘sen karışma’ diyerek tekme attı.

YAŞANAN O ANLAR KAMERADA

Önceki akşam yaşanan ve kısa bir süre hareketliliğin yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişinin ayağa kalkarak belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğü görülüyor. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kişi daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bahçelievler belediye işçisi sulama

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