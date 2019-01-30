YEMEK

Uyurken 8 saat boyunca yağ yakımı sağlıyor!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Şimdi siz mışıl mışıl uyurken yağ yakmanızı sağlayan bir içecek tarifi vereceğiz desek? Yanlış duymadınız sevgili okur, bu karışımı yatmadan önce içtiğinizde 8 saat boyunca yağ yakmanıza yardımcı oluyor.

Uyurken 8 saat boyunca yağ yakımı sağlıyor!

Metabolizmanızın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak bu sihirli içeceği hazırlamak son derece kolay ve malzemelerin hepsi erişilebilir. Yalnız şunu belirtmemizde fayda var; bu içeceği tüketirken beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor aynı zamanda. Aksi halde metabolizma hızlandıran içecek tek başına yetersiz olacaktır.

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Malzemeler:

1 demet maydanoz
1 adet limon suyu
1 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı bal ya da zencefil
1 çay kaşığı tarçın
1/2 litre su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. İki günde bir akşam yemeği yerine tüketin. Sonuçlarını aşağıda paylaşmayı unutmayın!


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Anahtar Kelimeler:
yağ yakmak hızlı kilo vermek detoks suyu

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