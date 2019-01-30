Uyurken 8 saat boyunca yağ yakımı sağlıyor!

Metabolizmanızın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak bu sihirli içeceği hazırlamak son derece kolay ve malzemelerin hepsi erişilebilir. Yalnız şunu belirtmemizde fayda var; bu içeceği tüketirken beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor aynı zamanda. Aksi halde metabolizma hızlandıran içecek tek başına yetersiz olacaktır.
1 demet maydanoz
1 adet limon suyu
1 yemek kaşığı sirke
1 çay kaşığı bal ya da zencefil
1 çay kaşığı tarçın
1/2 litre su
Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. İki günde bir akşam yemeği yerine tüketin. Sonuçlarını aşağıda paylaşmayı unutmayın!
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