Uyurken 8 saat boyunca yağ yakımı sağlıyor!

Metabolizmanızın hızlı bir şekilde çalışmasına yardımcı olacak bu sihirli içeceği hazırlamak son derece kolay ve malzemelerin hepsi erişilebilir. Yalnız şunu belirtmemizde fayda var; bu içeceği tüketirken beslenmenize de dikkat etmeniz gerekiyor aynı zamanda. Aksi halde metabolizma hızlandıran içecek tek başına yetersiz olacaktır.

Malzemeler:

1 demet maydanoz

1 adet limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

1 çay kaşığı bal ya da zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1/2 litre su

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri blender'dan geçirin. İki günde bir akşam yemeği yerine tüketin. Sonuçlarını aşağıda paylaşmayı unutmayın!



