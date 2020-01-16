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  4. Uyurken eşinin penisine cıvata somunu geçirdiği adam hastanelik oldu!

Uyurken eşinin penisine cıvata somunu geçirdiği adam hastanelik oldu!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Ukrayna'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir kadın uyuyan eşinin penisine bir cıvata somunu geçirdi. Uyanınca somunu penisinden çıkaramayan adam hastaneye kaldırıldı.

Uyurken eşinin penisine cıvata somunu geçirdiği adam hastanelik oldu!

İsmi açıklanmayan ancak 40'larında olduğu tahmin edilen adam kasıklarında bir ağrıyla uyandı. Adamın penisinde bir cıvata somunu vardı ve penis somuna sıkışmıştı.

Daily Mail'in haberine göre kadın kendisini aldatan kocasından intikam almak için adamı böyle cezalandırmıştı.

Somunu kendi kendine çıkaramayan adam ambulansı aradı.

Hastaneye kaldırılan adamın sorunu karşısında doktorlar da çaresiz kaldı. Zira somunu penisten çıkarabilecek alet edavatları yoktu.

Bunun üzerine hastaneye arama kurtarma ekipleri çağrıldı. 'Gergin' bir operasyon neticesinde adamın penisindeki somun elektrikli testereyle kesilerek çıkarıldı.

Doktorlar adamın penisinin kurtarıldığını ve üremesi için bir engel olamadığını belirttiler.

Hastaneden taburcu olan adamın eşine boşanma davası açtığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
penis, cıvata somunu, hastane, kıskançlık, aldatma,

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