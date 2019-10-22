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Uyuşturucu baronu 'Bücür' Guzman'ın eşi konuştu: Korkuyorum!

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DÜNYA  | 22.10.2019 10:42 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırılan dünyanın en ünlü uyuşturucu baronlarından Joaquin 'El Chapo' Guzman'ın eşi Emma Coronel'den açıklama geldi. Coronel, kendisi ve ailesiyle ilgili ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Uyuşturucu baronu 'Bücür' Guzman'ın eşi konuştu: Korkuyorum!

Geçen hafta Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez, güvenlik güçleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanınca kartel üyeleri şehri savaş alanına çevirmişti.

28 yaşındaki Ovidio Guzman Lopez, çatışmalar sonrası daha fazla kaos çıkmaması için serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu karteliyle ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmezken, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın model eşi Emma Coronel de sessizliğini bozdu.

Emma Coronel, kendisi ve ailesiyle ilgili ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

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Coronel, kendisine gelen "Sen ve ailen öleceksiniz" mesajını sosyal medya hesabından yayınladı.

2008 yılında Sinalao Güzeli seçilen eski model, hakaretler içeren ve tehditler yağdıran mesajı takipçileriyle paylaştı.

Uyuşturucu baronun eşi, ikiz kızları dünyaya geldikten sonra bu gibi tehditleri ciddiye almaya başladığını açıklamıştı.

Emma Coronel'in Emali Guadalupe ve Maria Joaquina adında iki kızı var.

Joaquin Guzman'ın 10 oğlundan biri olan Ovidio Guzman Lopez, geçen hafta güvenlik güçleri tarafından Culiacan kentinde yakalanınca şehir savaş alanına dönmüştü.

Uyuşturucu karteli Sinaloa'nın ağır silahlı üyelerinin polisler ve askerlerle çatışması, Culiacan kentinde paniğe neden olmuştu.

Çıkan olaylardan sonra Ovido Guzman Lopez serbest bırakıldı. Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, güvenlik güçlerinin Lopez'i bırakma kararını savundu.

Obrador, alınan kararla birçok sivilin hayatlarının kurtarıldığını söylemişti.

Uyuşturucu baronu El Chapo, karısına olan düşkünlüğüyle de biliniyor.

Bücür, davasının açılışında eski güzellik kraliçesi olan eşi Emma Coronel Aispuro ile kucaklaşmak için yargıçtan izin istemiş, ancak bu isteği reddedilmişti.


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uyuşturucu baron guzman bücür EL CHAPO

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