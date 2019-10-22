Uyuşturucu baronu 'Bücür' Guzman'ın eşi konuştu: Korkuyorum!

Geçen hafta Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez, güvenlik güçleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanınca kartel üyeleri şehri savaş alanına çevirmişti.

28 yaşındaki Ovidio Guzman Lopez, çatışmalar sonrası daha fazla kaos çıkmaması için serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu karteliyle ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmezken, "El Chapo" (Bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın model eşi Emma Coronel de sessizliğini bozdu.

Emma Coronel, kendisi ve ailesiyle ilgili ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Coronel, kendisine gelen "Sen ve ailen öleceksiniz" mesajını sosyal medya hesabından yayınladı.

2008 yılında Sinalao Güzeli seçilen eski model, hakaretler içeren ve tehditler yağdıran mesajı takipçileriyle paylaştı.

Uyuşturucu baronun eşi, ikiz kızları dünyaya geldikten sonra bu gibi tehditleri ciddiye almaya başladığını açıklamıştı.

Emma Coronel'in Emali Guadalupe ve Maria Joaquina adında iki kızı var.

Joaquin Guzman'ın 10 oğlundan biri olan Ovidio Guzman Lopez, geçen hafta güvenlik güçleri tarafından Culiacan kentinde yakalanınca şehir savaş alanına dönmüştü.