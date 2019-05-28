Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 arkadaştan 2'si ölü bulundu

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde yaşayan A.R.S. (21) ve Y.T. (21) evlerinin yakınındaki inşaatta 3 arkadaşlarıyla buluştu. Burada uyuşturucu madde aldıkları öne sürülen 5 arkadaş fenalaştı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, A.R.S. ve Y.T.'nin cansız bedenlerini buldu.

3 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Baygın haldeki 3 genç ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberleri üzerine yakınları sinir krizleri geçiren A.R.S. ve Y.T.’nin kesin ölüm nedenleri Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA / İHA)

