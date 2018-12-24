SPOR

Uyuşturucu komasına giren genç basketbolcu öldü

BASKETBOL HABERLERİ  | 24.12.2018 17:15 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uyuşturucu komasına giren genç basketbolcu öldü

Edirne'deki evinde fenalaşan, Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Edirnespor Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Kemal Mazlum Zahra (23), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Zahra'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Kemal Mazlum Zahra

Edirne'de yaşayan ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Edirnespor Basketbol Takımı'nda geçen yıl oyuncu kurucu olarak görev alan Kemal Mazlum Zahra, dün gece evinde komaya girdi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan genç basketçi, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yüksek dozda uyuşturucu kullandıktan sonra komaya girdiği iddia edilen Kemal Mazlum Zahra'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Zahra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
G.Saray Avrupa'ya son sırada veda ettiG.Saray Avrupa'ya son sırada veda etti
Daçka, Douglas'ı kaptıDaçka, Douglas'ı kaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Mazlum Zahra Edirnespor Basketbol Takımı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

FETÖ'cü İnan Kazan'ın hain planı ortaya çıktı: Aykut Demir ve Fatih Terim'i asalım!

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Burak Yılmaz için şok sözler! ''Utanmaz adam''

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Takım'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

A Milli Takım'da ayrılık

Efsane isim Çetin Çeki hayatını kaybetti

Efsane isim hayatını kaybetti

UMMC Ekaterinburg 79 - 40 Galatasaray

G.Saray finalde farklı mağlup

Fenerbahçe 94 - 92 Maccabi FOX

F.Bahçe, Yunanistan'da finalde

Potanın Perileri şovla başladı

Potanın Perileri şovla başladı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray'dan 1 yıllık imza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.