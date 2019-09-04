Uyuşturucu satıcısı polisten kaçmak için araçtan atladı! O anlar kamerada

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve gruplara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Ö.D. ve C.S.'nin bulunduğu aracı takibe aldı. Şüpheliler Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'ne geldiğinde polis ekiplerini fark etti. Cadde ve sokaklarda süren kovalamaca sırasında şüphelilerden C.S., elindeki uyuşturucu dolu poşetle seyir halindeki otomobilden atladı. Yerde yuvarlandıktan sonra ayağa kalkan C.S. elindeki poşetle kaçmaya başladı. Narkotik ekipleri otomobilden atlayan C.S ile sürücü Ö.D'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin yanındaki poşette ve araçlarında yapılan aramada, 981 uyuşturucu hap, 1 kilo 365 gram skunk, pompalı av tüfeği ve kurusıkı tabancayla, silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler sorguları yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

ATLAMA ANI KAMERADA

Diğer yandan narkotik ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden C.S.'nin seyir halindeki otomobilden atlaması ve yerde yuvarlandıktan sonra elindeki poşetle kaçmaya çalışması ve polis ekiplerince yakalanması anbean görülüyor. (DHA)



