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Uyuşturucu yerine yeşil ve kırmızı reçete hap satan kadın çocuğu ile yüzünü gizlemeye çalıştı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 16.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Adana'da uyuşturucu yerine sokakta yeşil ve kırmızı reçete ile alınması gereken hapı makas ile kesip tek tek tanesi 20 liradan satan kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polisin baskınlarından sonra uyuşturucu bulamayan torbacıların bu kez de kırmızı ve yeşil reçete ile alınan özellikle depresyonda olanların kullandığı uyuşturucu içerikli ilaçları sattığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen sivil narkotik ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ne müşteri kimliğinde geldi. Sivil polis sokakta Rahma A. (27) isimli bir kadının elinde makasla ilaçları kesip kesip dağıttığını gördü. Bir süre kadını izleyen ekipler daha sonra kadını suçüstü yaparak gözaltına aldı. Kadın 17 hap ile birlikte ve makasla emniyete getirildi. Ayrıca kadının 3 yaşlarındaki çocuğuna bakacak kimse olmadığı için o da yanında getirildi. Kadın sorgusunun ardında çocuğuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına karşı yüzünü çocuğuyla gizlemesi dikkat çekti.

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Rahma A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana uyuşturucu yeşil reçete ilaçlar

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Bu kadını bu hale getirenler utansın yazık küçücük masum Bi çocuk var ortada sonra bu çocuklar potansiyel suçlu oluyor aile sevgisi görmeyen çocuklar böyle olmak zorunda değil onlarda boyle olmak istemiyorlar ama dünyadaki insanların acımasızlığı yüzünden gelecek nesillerde acımasız oluyor Allah yardımcısı olsun
@sserbest_1983 yanlışın var koluna döğme yapacak kadar cool ve para sahibi
çaresizliğin, yoksulluğun gözü kör olsun
ahada gördüm yüzünü seni seni....
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