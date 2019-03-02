Uyuyan kadına piton yılanı saldırdı! O anlar kamerada

Tayland'da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha adlı kadın gece vakti evinde uyuduğu sırada klozetten çıkarak eve giren dev piton yılanı tarafından ısırıldı. Bangkok'ta yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın saldırısına uğrayan kadının yaşadığı korku dolu anlar, odaya yerleştirilmiş olan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

DİŞLERİNİ KADININ AYAĞINA BATIRIYOR

Görüntülerde tuvaletin klozetinden içeri giren yılan, sürünerek yaşlı kadının yattığı odaya giriyor. Uyuyan kadına sinsice yaklaşarak dişlerini kadının ayağına batırıyor. Bu sırada uyanan kadın büyük korku yaşayarak hemen oradan uzaklaşıyor.

Olay sonrasında eve çağrılan ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya bırakılmak üzereye götürüldü. Ayağından ısırılan 5 yaşındaki kadının ise hastaneye kaldırıldıktan sonra durumun iyi olduğu bilgisi verildi.



