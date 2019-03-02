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Uyuyan kadına piton yılanı saldırdı! O anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Tayland'da bir kadın evde uyuduğu sırada piton yılanı tarafından saldırıya uğradı. Yılan saldırısı sonrası uyanarak korku dolu anlar yaşayan kadınına saldıran yılanın görüntüsü anbean kamera görüntülerine yansıdı.

Tayland'da 75 yaşındaki Kaew Sudsopha adlı kadın gece vakti evinde uyuduğu sırada klozetten çıkarak eve giren dev piton yılanı tarafından ısırıldı. Bangkok'ta yaklaşık 2 metre boyundaki yılanın saldırısına uğrayan kadının yaşadığı korku dolu anlar, odaya yerleştirilmiş olan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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DİŞLERİNİ KADININ AYAĞINA BATIRIYOR

Görüntülerde tuvaletin klozetinden içeri giren yılan, sürünerek yaşlı kadının yattığı odaya giriyor. Uyuyan kadına sinsice yaklaşarak dişlerini kadının ayağına batırıyor. Bu sırada uyanan kadın büyük korku yaşayarak hemen oradan uzaklaşıyor.

Olay sonrasında eve çağrılan ekipler tarafından yakalanan yılan doğaya bırakılmak üzereye götürüldü. Ayağından ısırılan 5 yaşındaki kadının ise hastaneye kaldırıldıktan sonra durumun iyi olduğu bilgisi verildi.

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TAYLAND piton yılan piton yılanı uyku kadın saldırı

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