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Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 31.05.2019 15:33 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan’da kraliyet ailesi üyelerinden olan ve komada olan Prens Halid Bin Talal, 14 yıl sonra ilk kez başını oynattı.

2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu.

O ANLAR PAYLAŞILDI

Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. “Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.

KAZANIN ARDINDAN MAKİNELERE BAĞLANMIŞTI

Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinelerine bağlanmış, ailesi solunum
makinesinin fişinin çekilmesini reddetmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan prens Halid Bin Talal

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