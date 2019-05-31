Uyuyan Suudi Prens 14 yıl sonra başını oynattı

2005 yılında Bir trafik kazası geçiren ve 14 yıldır komada olan Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyelerinden Prens Halid Bin Talal, yıllar sonra ailesine umut verdi. Kuzeni Prens Halid Bin Talal’ı ziyarete giden Prenses Rima bint Talal, yıllar sonra kuzeninin başını oynatmasına şahit oldu.
O ANLAR PAYLAŞILDI
Prenses Rima, bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. “Başını oynattı” ifadesini kullanan Rima, kuzeninin 14 yıl sonra ilk kez hareket ettiğini dile getirdi.
KAZANIN ARDINDAN MAKİNELERE BAĞLANMIŞTI
Arap basını tarafından uyuyan prens olarak tanımlanan Prens Halid Bin Talal, geçirdiği kazanın ardından solunum makinelerine bağlanmış, ailesi solunum
makinesinin fişinin çekilmesini reddetmişti. (İHA)
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