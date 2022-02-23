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Uzak Doğu lezzetlerini merak edenler buraya! Adeta lokum yiyormuş gibi hissedeceğiniz çok lezzetli pirinç keki tarifi

23.02.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel yemek pişirme konusundaki yöntemleriyle kendilerine hayran bırakan Uzak Doğuluların farklı lezzetlerini denemeye ne dersiniz? Son dönemlerde oldukça adından söz ettiren ve Asya mutfağında ayrı bir yer edinen pirinç kekini deneyerek başlayabilirsiniz. "Peki, bu keki nasıl yapacağım?" diye merak ediyorsanız, tarifin tüm detaylarına bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Uzak Doğu lezzetlerini merak edenler buraya! Adeta lokum yiyormuş gibi hissedeceğiniz çok lezzetli pirinç keki tarifi

Pirinç keki; lokumu andıran hafif ve yapışkan kıvamıyla Uzak Doğu'nun vazgeçilmez tatlılarından biri. Alışık olduğunuz keklerden biraz farklı olsa da denemeye değer. Üstelik bu lezzeti tatmak için kilometrelerce uzağa gitmenize gerek yok. Dilerseniz damak zevkinize göre içine dondurma ekleyebilir, gıda boyasıyla renk renk pirinç kekleri elde edebilirsiniz. İşte kısa sürede kolayca hazırlayabileceğiniz meşhur pirinç keki tarifi...

PİRİNÇ KEKİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 paket pirinç unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1,5 su bardağı su

  • 2 tatlı kaşığı susam yağı veya ayçiçeği yağı

  • Buhar süzgeci

  • Tülbent

HAZIRLANIŞI

  • 1 paket pirinç ununu derin bir kabın içine koyun ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırın.

  • Oda sıcaklığında beklettiğiniz suyu karışımın üzerine yavaş yavaş ekleyin.

  • Karışım püre kıvamına gelinceye dek karıştırın.

  • Pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde ettikten sonra karışımınızda toz un kalmaması için eliniz ile yoğurmaya devam edebilirsiniz.

  • Pişirme aşamasına geçmeden önce bir tencereye buhar süzgecini geçmeyecek kadar su ilave edin.

  • Unun yapışmaması için buhar süzgeci ile su arasında mesafe bırakın.

  • Buhar aparatını tencereye takın ve tülbent ile kaplayın.

  • Hamuru tülbendin üzerine yayın tülbendin uçlarını üzerine kapatın ve sonra da tencerenin kapağını kapatın.

  • Kısık ateşte suyun buharıyla 45-50 dakika pişirin.

HAMUR PİŞTİKTEN SONRA

  • Pişirme işleminden sonra derin bir kabı ayçiçeği yağı veya susam yağı ile yağlayın ve hamuru bu kabın içine alın.

  • Hamuru ılıyana kadar sürekli karıştırın ve ılıyınca elinizle yoğurun. Bu aşamada hamur yoğurma makinesi de kullanabilirsiniz.

  • Şekil vereceğiniz zemini yağlayın.

  • Sonrasında hamurunuzu ister yuvarlak ister silindir olarak şekillendirmeye başlayabilirsiniz.

  • Kuruyup kıvam kaybetmemesi için şekil vermediğiniz hamurları, kullanana dek poşetleyin.

  • Şekillendirdiğiniz pirinç keklerini buzdolabı poşetine koyun ve oda sıcaklığında 4 saat bekletin.

  • Ardından 10 saat buzdolabında bekletin.

  • Eğer pirinç kekini sade tercih etmiyorsanız bal, reçel, kaymak ya da dondurma ile sunabilirsiniz.


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