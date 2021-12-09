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Uzak Doğu mutfağının yıldız ürünü sofranıza geldi! Zencefilli ballı tavuk tarifi

09.12.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzak Doğu mutfağının yıldız ürünü olan tavuk, farklı sos ve karışımlarla harmanlanarak benzersiz bir lezzete dönüşüyor. Farklı damak tatlarını tek bir noktada yakalamayı başaran zencefilli ballı tavuk tarifini sizinle paylaşacağız. Son derece pratik bir yemek olan bu tarifi birlikte hazırlamaya ne dersiniz? Hadi başlayalım!

Uzak Doğu mutfağının yıldız ürünü sofranıza geldi! Zencefilli ballı tavuk tarifi

Hepimiz, zaman zaman mutfağımızda farklı tatlarla kendimizi şımartmak ve yemek yapma konusundaki marifetlerimizi sergilemek isteriz. Ancak bunu yaparken kısa sürede hazırlayabileceğimiz bir yemek olması da bizi ekstra mutlu eder. Hazırlaması kolay ve çok lezzetli değişik bir tat arayışındaysanız sizin için çok özel bir tarifimiz var! Çin mutfağına ait olan zencefilli ballı tavuk; görüntüsüyle ruhunuzu, lezzetiyle de kalbinizi ele geçirecek. Yemek yapmak için yeterli vakit ve enerji bulamadığınız günlerde veya özel davetlerinizde bu tarifi menünüze dahil edebilirsiniz. İşte, tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz o tarif...

ZENCEFİLLİ BALLI TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

  • 300 gram tavuk göğsü

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 2,5 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı toz zencefil

  • Yarım çay kaşığı tuz

  • Yarım çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

  • Taze soğan

  • 1 çay kaşığı susam

HAZIRLANIŞI

  • Tavuk göğsünü isteğinize göre şerit veya küp şeklinde doğrayın.

  • Zeytinyağını önceden ısıtılmış derin bir tavaya dökün. Bu aşamada tarifinizin daha aromalı olması için iki dal taze biberiyeyi veya ezilmiş sarımsağı zeytinyağı ile birlikte karıştırabilirsiniz.

  • Ardından doğranmış tavuk göğsünü tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

  • Tavuklarınızın birbirine yapışmaması için tavayı hafifçe sallayarak pişirme işlemine devam edin.

  • Biberiyeyi tavadan alın ve soya sosunu yavaş yavaş tavanın içerisine dökün.

  • Tavukları yaklaşık 2 dakika bu şekilde kavurduktan sonra toz zencefili ekleyin ve sotelemeye devam edin.

  • Son olarak bal, tuz ve karabiberi ekleyin.

  • Tüm tatların birbirine iyice karışması ve yemeğinizin yoğun bir lezzet kazanması için soteleme işlemini 1-2 dakika daha sürdürün.

  • Tavuklarınızı tavadan almaya yakın, içerisine susamı dahil edin ve iyice karıştırın.

  • Ardından yemeğinizi düz bir servis tabağına alın ve ince kıyılmış taze soğanlarla renklendirerek sıcak bir şekilde servis yapın. Afiyet olsun!

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