Uzak Doğu mutfağının yıldız ürünü sofranıza geldi! Zencefilli ballı tavuk tarifi

Hepimiz, zaman zaman mutfağımızda farklı tatlarla kendimizi şımartmak ve yemek yapma konusundaki marifetlerimizi sergilemek isteriz. Ancak bunu yaparken kısa sürede hazırlayabileceğimiz bir yemek olması da bizi ekstra mutlu eder. Hazırlaması kolay ve çok lezzetli değişik bir tat arayışındaysanız sizin için çok özel bir tarifimiz var! Çin mutfağına ait olan zencefilli ballı tavuk; görüntüsüyle ruhunuzu, lezzetiyle de kalbinizi ele geçirecek. Yemek yapmak için yeterli vakit ve enerji bulamadığınız günlerde veya özel davetlerinizde bu tarifi menünüze dahil edebilirsiniz. İşte, tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz o tarif...

ZENCEFİLLİ BALLI TAVUK TARİFİ

MALZEMELER

300 gram tavuk göğsü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu

2,5 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

ÜZERİ İÇİN

Taze soğan

1 çay kaşığı susam

HAZIRLANIŞI