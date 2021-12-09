Uzak Doğu mutfağının yıldız ürünü sofranıza geldi! Zencefilli ballı tavuk tarifi

Hepimiz, zaman zaman mutfağımızda farklı tatlarla kendimizi şımartmak ve yemek yapma konusundaki marifetlerimizi sergilemek isteriz. Ancak bunu yaparken kısa sürede hazırlayabileceğimiz bir yemek olması da bizi ekstra mutlu eder. Hazırlaması kolay ve çok lezzetli değişik bir tat arayışındaysanız sizin için çok özel bir tarifimiz var! Çin mutfağına ait olan zencefilli ballı tavuk; görüntüsüyle ruhunuzu, lezzetiyle de kalbinizi ele geçirecek. Yemek yapmak için yeterli vakit ve enerji bulamadığınız günlerde veya özel davetlerinizde bu tarifi menünüze dahil edebilirsiniz. İşte, tekrar tekrar yapmak isteyeceğiniz o tarif...
MALZEMELER
300 gram tavuk göğsü
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı soya sosu
2,5 yemek kaşığı bal
1 çay kaşığı toz zencefil
Yarım çay kaşığı tuz
ÜZERİ İÇİN
Taze soğan
HAZIRLANIŞI
Tavuk göğsünü isteğinize göre şerit veya küp şeklinde doğrayın.
Zeytinyağını önceden ısıtılmış derin bir tavaya dökün. Bu aşamada tarifinizin daha aromalı olması için iki dal taze biberiyeyi veya ezilmiş sarımsağı zeytinyağı ile birlikte karıştırabilirsiniz.
Ardından doğranmış tavuk göğsünü tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Tavuklarınızın birbirine yapışmaması için tavayı hafifçe sallayarak pişirme işlemine devam edin.
Biberiyeyi tavadan alın ve soya sosunu yavaş yavaş tavanın içerisine dökün.
Tavukları yaklaşık 2 dakika bu şekilde kavurduktan sonra toz zencefili ekleyin ve sotelemeye devam edin.
Son olarak bal, tuz ve karabiberi ekleyin.
Tüm tatların birbirine iyice karışması ve yemeğinizin yoğun bir lezzet kazanması için soteleme işlemini 1-2 dakika daha sürdürün.
Tavuklarınızı tavadan almaya yakın, içerisine susamı dahil edin ve iyice karıştırın.
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