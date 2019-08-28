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Uzak Doğu'nun en popüler baharatı: Zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için 4 neden

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

Geleneksel tıpta önemli bir yere sahip olan zencefil, özellikle kanserden korunmak isteyenlerin ve bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Uzak Doğu'nun en popüler baharatı: Zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için 4 neden

Çinlilerin yüzyıllardır grip semptomlarının tedavisinde kullandığı zencefil, başlı başına mucize bir kaynak. Kök bitki zencefili taze ya da toz olarak kullanabilirsiniz.

İşte zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için şifalı nedenler;

AĞRI KESİCİ ETKİSİ VARDIR
Özellikle romatizmal ağrılarda etkilidir. Eklem ve kas ağrıları yaşıyorsanız bunun için zencefil çayı tüketmeniz tavsiye edilir.
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MİDE BULANTISINI KESER
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Mide bulantısının doğal ilacı desek yeridir. Kemoterapi gören hastalara dahi bulantı konusunda zencefil tüketimi önerilir. Bunun için taze zencefili yiyebilir ya da çayını tüketebilirsiniz.

ANTİ-KANSEROJENDİR
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Kansere karşı kalkan olur. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Hatta bu konuda yapılmış ciddi bilimsel araştırmalar bulunur.

DOĞAL MANTAR İLACIDIR

Antifungal özelliği sayesinde mantarla savaşır. Mantar ilaçları kullanmak yerine ilk olarak zencefilden takviye alabilirsiniz.

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