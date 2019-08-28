Uzak Doğu'nun en popüler baharatı: Zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için 4 neden

Çinlilerin yüzyıllardır grip semptomlarının tedavisinde kullandığı zencefil, başlı başına mucize bir kaynak. Kök bitki zencefili taze ya da toz olarak kullanabilirsiniz.

İşte zencefili mutfağınızdan eksik etmemeniz için şifalı nedenler;

AĞRI KESİCİ ETKİSİ VARDIR

Özellikle romatizmal ağrılarda etkilidir. Eklem ve kas ağrıları yaşıyorsanız bunun için zencefil çayı tüketmeniz tavsiye edilir.



MİDE BULANTISINI KESER



Mide bulantısının doğal ilacı desek yeridir. Kemoterapi gören hastalara dahi bulantı konusunda zencefil tüketimi önerilir. Bunun için taze zencefili yiyebilir ya da çayını tüketebilirsiniz.

ANTİ-KANSEROJENDİR



Kansere karşı kalkan olur. İçinde bulunan gingerol maddesi, kanserli hücrelerin çoğalmasına engel olur. Hatta bu konuda yapılmış ciddi bilimsel araştırmalar bulunur.

DOĞAL MANTAR İLACIDIR

Antifungal özelliği sayesinde mantarla savaşır. Mantar ilaçları kullanmak yerine ilk olarak zencefilden takviye alabilirsiniz.

