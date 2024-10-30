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Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamlısı

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
28.10.2024 17:19
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Dilimizde bulunan sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmek ve yazıya aktarmak son derece önemli bir konudur. Dilimiz sözcük yönünden bir hayli fazladır. Bu fazlalığın ana nedenlerinden biri, kelimelerin eş anlamlı karşılıklarının da bulunmasıdır. Yazım yönünden farklı, anlam bakımından aynı olan kelimeler anlamdaş grubuna girmektedir. Türkçemizde anlamdaş karşılığı olan sözcüklerden biri uzak kelimesidir. Peki, uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uzağın eş anlamlısı

Uzak kelimesi, hem sözlü iletişimlerde hem de yazılı iletişimlerde sıklıkla karşımıza çıkan bir sözcüktür. Bu kelime cümle içinde genellikle sıfat haliyle kullanılmakla birlikte, bazı durumlarda isim görevi de görebilmektedir. Uzak kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan sözcükler arasındadır. Bu sözcüğün aslı kadar, eş anlamlı yani aynı manaya sahip karşılığı da yaygın olarak kullanılmaktadır. Eş anlamlı olan sözcükler birbirleri yerine kullanılabilen kelimeleri kapsamaktadır.

Uzak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimizde birçok sözcükle aynı anlama gelen çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Bu kelimeler dil bilgisi yönünden eş anlamlı olarak tanımlanır. Uzak kelimesi de eş anlamlısı olan sözcükler arasında yer alır. Kelimenin eş anlamlısını öğrenmenin yanı sıra TDK açısından hangi manaları taşıdığı bilgisi de ayrı bir öneme sahiptir. Buna göre uzak kelimesinin manaları şöyledir:

  • (Sıfat) Gidilmesi zaman alan, çok süren, çok ilerlerde bulunan; yakın karşıtı, ırak.
  • (Sıfat) Arada çok zaman olan.
  • (Sıfat) Hükmü, gücü ya da eli yetişmez.
  • (Sıfat) Olasılığı az olan.
  • (Sıfat) Ayrı, birbiri ile yakın bir bağlantısı olmayan.
  • (İsim) Yakın olmayan mekân ya da yer.
  • (Sıfat) Herhangi bir şeyden nasip almamış olan.

Uzak sözcüğü, birden fazla anlam taşıyan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün bir metin içerisinde çok sık geçmesi, cümlelerin tekrar etmesine neden olduğundan o kelime yerine anlamdaş karşılığı kullanılır. Bu noktada uzak eş anlamlısı olan sözcük:

  • Irak

Uzağın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Uzak sözcüğünün kendisi kadar, aynı manaya gelen eş anlamlı karşılığı da çok sık kullanılmaktadır. Kelimeleri cümle içinde kullanmak, mana bakımından kavranılmasında önemli bir role sahiptir. Bu bağlamda uzağın eş anlamlısı ile ilgili bazı örnek cümleler şu şekildedir:

  • Babam ırak bir şehirde yaşadığı için onu çok özlüyorum.
  • Gideceğim yer çok ırak olduğundan yol gözümde büyüyor.
  • Gözden ırak olan gönülden de ırak olur diye boşa dememişler.
  • Sipariş verdiğim ürün çok ırak bir bölgeden geliyor.
  • Irak bir yerden geldiği için çok yorulmuştu.
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