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Uzaydan atlayan Felix Baumgartner, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

2012 yılında atmosferin stratosfer tabakasında, 39 kilometre yüksekten yaptığı atlayışla dünya rekoru kıran Felix Baumgartner, İtalya'da yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti.

Uzaydan atlayan Felix Baumgartner, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti

Avusturyalı ekstrem sporcu Felix Baumgartner, İtalya'da motorlu yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti. 56 yaşında yaşamını yitiren Baumgartner’in Marche bölgesindeki Porto Sant’Elpidio köyü üzerinde uçarken bir otelin havuzu yakınlarına düştüğü bildirildi.

Uzaydan atlayan Felix Baumgartner, yamaç paraşütü kazasında hayatını kaybetti 1

Porto Sant’Elpidio Belediye Başkanı Massimiliano Ciarpella, ilk bulgulara göre Baumgartner’in havadayken ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceğini belirtti. 2012 yılında atmosferin stratosfer tabakasında, 39 kilometre yüksekten yaptığı atlayışla dünya rekoru kıran ve ses bariyerini aşan Felix Baumgartner, dünyaca üne kavuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yamaç paraşütü
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