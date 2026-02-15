“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama

ABD tarihindeki ilk siyahi devlet başkanı olan Barack Obama, Brian Tyler Cohen ile yaptığı "No Lie" podcast programında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin siyasi gündeminin değerlendiren Obama, uzaylılar hakkında da konuştu.

"UZAYLILAR GERÇEK AMA ONLARI HİÇ GÖRMEDİM"

Herkesin kafasında yer edinen 'Evrende yalnız mıyız?' sorusu hakkında konuşan Obama, bu konuda kendi kişisel fikrini açıkladı.

Eski ABD Başkanı, "Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim." dedi.

"BÖYLE BİR TESİS VARSA ABD BAŞKANINDAN SAKLANMIŞTIR"

Bazı komplo teorileri hakkında da konuşan Obama, ABD'de bununla ilgili gizli bir çalışma olmadığını belirterek şunları kaydetti:

51'inci bölgede tutulmuyorlar. Devasa bir komplo yoksa yer altında bir tesis yok.

Böyle bir tesis varsa bunu ABD Başkanı'ndan saklamışlar demektir.

51'İNCİ BÖLGE HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan yüksek güvenlikli bir askeri tesis.

Tesisin, özellikle deneysel savaş uçakları ve havacılık teknolojilerinin test edildiği gizli bir merkez olduğu biliniyor.

Kamuoyunda ise bölgede uzaylıların tutulduğu, düşen UFO’ların burada incelendiği ve dünya dışı teknolojilerin test edildiği yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor.

ABD yönetimi bu tür teorileri reddederken, tesisin uzun yıllar resmî olarak varlığının dahi kabul edilmemesi komplo teorilerinin güç kazanmasına yol açtı.