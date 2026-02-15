Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, No Lie with Brian Tyler Cohen programında uzaylı iddialarına değindi. “Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim” diyen Obama, Area 51’de gizli bir tesis ya da devasa bir komplo olduğuna dair kanıt bulunmadığını söyledi.

“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD tarihindeki ilk siyahi devlet başkanı olan Barack Obama, Brian Tyler Cohen ile yaptığı "No Lie" podcast programında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin siyasi gündeminin değerlendiren Obama, uzaylılar hakkında da konuştu.

“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama 1

"UZAYLILAR GERÇEK AMA ONLARI HİÇ GÖRMEDİM"

Herkesin kafasında yer edinen 'Evrende yalnız mıyız?' sorusu hakkında konuşan Obama, bu konuda kendi kişisel fikrini açıkladı.

Eski ABD Başkanı, "Uzaylılar gerçek ama onları hiç görmedim." dedi.

“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama 2

"BÖYLE BİR TESİS VARSA ABD BAŞKANINDAN SAKLANMIŞTIR"

Bazı komplo teorileri hakkında da konuşan Obama, ABD'de bununla ilgili gizli bir çalışma olmadığını belirterek şunları kaydetti:

51'inci bölgede tutulmuyorlar. Devasa bir komplo yoksa yer altında bir tesis yok.

Böyle bir tesis varsa bunu ABD Başkanı'ndan saklamışlar demektir.

“Uzaylılar gerçek” dedi, gündem oldu! Obama’dan çarpıcı açıklama 3

51'İNCİ BÖLGE HAKKINDAKİ İDDİALAR

ABD’nin Nevada eyaletinde bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan yüksek güvenlikli bir askeri tesis.

Tesisin, özellikle deneysel savaş uçakları ve havacılık teknolojilerinin test edildiği gizli bir merkez olduğu biliniyor.

Kamuoyunda ise bölgede uzaylıların tutulduğu, düşen UFO’ların burada incelendiği ve dünya dışı teknolojilerin test edildiği yönünde çeşitli iddialar gündeme geliyor.

ABD yönetimi bu tür teorileri reddederken, tesisin uzun yıllar resmî olarak varlığının dahi kabul edilmemesi komplo teorilerinin güç kazanmasına yol açtı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'dan bunun için gittiler: Buzu gibi suya girdilerİstanbul'dan bunun için gittiler: Buzu gibi suya girdiler
Kıpkırmızı çizmişler: Tam 10 bin yıl öncesine ait!Kıpkırmızı çizmişler: Tam 10 bin yıl öncesine ait!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uzaylı Barack Obama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

SGK'dan 'emeklilik' denetimi! Yüz binlerce kişinin emekliliği iptal edildi

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.