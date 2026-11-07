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Üzeri nar gibi kızaran fırın sütlaç nasıl yapılır?

Sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan fırın sütlaç, aslında düşündüğünüz kadar zor hazırlanmıyor. Birkaç püf noktasına dikkat ederek üzeri nar gibi kızaran, kıvamı tam tutan ve lezzetiyle pastanelerdekini aratmayan bir fırın sütlaç yapabilirsiniz. İşte adım adım fırın sütlaç tarifi...

Üzeri nar gibi kızaran fırın sütlaç nasıl yapılır?
Gökçen Kökden

FIRIN SÜTLAÇ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt
Yarım su bardağı pirinç
2 su bardağı su
1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker
1 yemek kaşığı buğday nişastası
Yarım çay bardağı soğuk süt (nişastayı açmak için)
1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Fırın sütlaç nasıl yapılır?

Öncelikle pirinci yıkayıp süzün. Bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Pirinçler iyice yumuşayıp suyunun büyük bölümünü çekene kadar kısık-orta ateşte pişirin.

Haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü ekleyin. Ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın.

Süt kaynamaya başladıktan sonra şekeri ilave edin. Yaklaşık 10 dakika daha kısık ateşte pişirin.

Ayrı bir kasede buğday nişastasını yarım çay bardağı soğuk sütle pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın.

Sıcak sütlaç karışımından birkaç kaşık alıp nişastalı karışıma ekleyin. Ardından bu karışımı yavaş yavaş tencereye dökün. Sürekli karıştırarak 3–5 dakika daha pişirin.

İsteğe bağlı olarak vanilini ekleyin ve ocağın altını kapatın. Sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaselerine paylaştırın.

Kaseleri derin bir fırın tepsisine yerleştirin. Tepsiye, kaselerin yaklaşık yarısına ulaşacak kadar sıcak su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 220 derece fırının üst rafına yerleştirin. Mümkünse yalnızca üst ısıtma veya ızgara ayarını kullanın.

Sütlaçların üzeri kızarıp kahverengi benekler oluşmaya başladığında fırından çıkarın. Bu aşama fırının gücüne göre yaklaşık 5–10 dakika sürebilir. Yanmasını önlemek için sürekli kontrol edin.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın. En az 2–3 saat dinlendirerek soğuk servis edin.

FIRIN SÜTLACIN ÜZERİNİN NAR GİBİ KIZARMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Fırının üst ısısını kullanın: Fırın sütlacın karakteristik kızarmış yüzeyini elde etmek için üstten gelen yüksek ısı önemlidir. Bu nedenle kaseleri fırının üst rafına yerleştirmek daha iyi sonuç verir.

Tepsiye sıcak su ekleyin: Kaselerin su dolu tepsiye yerleştirilmesi, sütlacın alt kısmının aşırı ısınmasını önlemeye yardımcı olur. Böylece üzeri kızarırken iç kısmının yumuşak kalması sağlanır.

Nişastayı fazla kullanmayın: Fazla nişasta sütlacın soğuduğunda gereğinden fazla katılaşmasına neden olabilir. Hafif akışkan bir kıvam elde etmek için ölçüye dikkat edin.

Pirinci iyice yumuşatın: Pirinçler yeterince pişmezse sütlacın içinde sert kalabilir. Bu nedenle süt eklenmeden önce pirincin tamamen yumuşamış olması gerekir.

Fırında uzun süre tutmayın: Sütlacın üzeri kızarmaya başladığında hızlıca koyulaşabilir. Yüzeyde kahverengi benekler oluştuğunda fırından almak, yanık bir tat oluşmasını önler.

Dinlendirmeyi ihmal etmeyin: Fırından çıkan sütlaç ilk aşamada akışkan görünebilir. Soğudukça kıvamı oturur. Buzdolabında birkaç saat dinlendirildiğinde daha lezzetli ve dengeli bir kıvam elde edilir.

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Anahtar Kelimeler:
fırında sütlaç yemek
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