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Fırında maydanozlu palamut tarifi! Balığı kurutmadan pişirmenin püf noktası

Palamutun en lezzetli hallerinden biri olan fırında maydanozlu palamut, pratik hazırlanışı ve mis gibi kokusuyla sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Maydanoz, limon, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan özel sos, balığın lezzetini artırırken fırında kurumadan pişmesine yardımcı oluyor.

Fırında maydanozlu palamut tarifi! Balığı kurutmadan pişirmenin püf noktası
Gökçen Kökden

MALZEMELER

1 adet büyük palamut
1 demet maydanoz
1 adet büyük kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet limon
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kekik (isteğe bağlı)
2 yemek kaşığı su

YAPILIŞI

Öncelikle palamudu temizleyip bol suyla yıkayın. Fazla suyunu kağıt havluyla alın. Balığı yaklaşık 2–3 santimetre kalınlığında dilimleyin.

Maydanozları yıkayıp ince ince doğrayın. Sarımsakları ezin ve geniş bir kaseye alın.

Kaseye zeytinyağını, yarım limonun suyunu, tuzu, karabiberi ve isteğe bağlı kekiği ekleyin. Doğranmış maydanozları da ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın.

Soğanı halka halka doğrayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve soğan halkalarını tabana yerleştirin.

Dilimlediğiniz palamutları soğanların üzerine dizin. Hazırladığınız maydanozlu sosu balıkların her tarafına gelecek şekilde sürün.

Kalan yarım limonu ince dilimler halinde keserek balıkların arasına yerleştirin. Tepsinin kenarından 2 yemek kaşığı su ekleyin.

Önceden ısıtılmış 190 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 25–30 dakika pişirin. Balığın kalınlığına göre süre değişebileceğinden pişmesini kontrol edin.

Fırından çıkardığınız palamudu birkaç dakika dinlendirdikten sonra üzerine taze maydanoz serperek servis edin.

PALAMUDUN FIRINDA KURUMAMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

Balığı fazla pişirmeyin: Palamutun uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulması etinin sertleşmesine ve kurumasına neden olabilir. Balık eti opak hale gelip çatalla kolayca ayrıldığında pişmiş demektir. Gıda güvenliği açısından iç sıcaklığının 63 dereceye ulaşması önerilir.

Zeytinyağını ihmal etmeyin: Maydanoz, sarımsak ve zeytinyağıyla hazırlanan sos, balığın yüzeyini kaplayarak lezzetini artırır.

Soğanları alta yerleştirin: Soğan halkaları balığın doğrudan tepsiye temas etmesini azaltırken pişme sırasında aroma kazandırır.

İlk aşamada üzerini kapatabilirsiniz: Balığın daha sulu kalmasını isteyenler, pişirmenin ilk 15 dakikasında tepsiyi yağlı kağıtla gevşekçe örtebilir. Son 10–15 dakikada üzerini açarak hafifçe kızarmasını sağlayabilir.

Limon miktarını abartmayın: Fazla limon suyu palamutun kendine özgü tadını baskılayabilir. Limonun bir bölümünü servis sırasında eklemek de iyi bir seçenektir.

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palamut fırında palamut
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