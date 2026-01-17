Mynet Trend

Üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı! Lambayı açınca dili tutuldu

Avustralya'da bir kadının gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandığı bildirildi. Lambayı açınca hayatının şokunu yaşadı.

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı. Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." dediğini aktardı. Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

YARA ALMADAN KURTULDULAR

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor." ifadesini kullandı. Rachel Bloor, eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.Kaynak: AA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

