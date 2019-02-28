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Üzerinde beyaz çizgi varsa sakın almayın!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.02.2019 13:56 | Son Güncelleme

Protein bakımından son derece güçlü olan tavuk göğsü ekonomik oluşuyla da mutfağımızda sıklıkla kendine yer bulur. Ancak uzmanlar tavuk göğsü alırken bizleri çok daha dikkatli olmamız için uyarıyor! Mesela tavuk göğsünde bulunan çizgilerin ne anlama geldiğini hiç düşündünüz mü?

Marketten ya da kasaptan tavuk seçerken ilk dikkat edeceğiniz şey son kullanma tarihi olsun. Ardından tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler var mı yok mu diye kontrol edin çünkü bu beyaz çizgiler insan sağlığı için iyi şeyler ifade etmiyor...

Üzerinde beyaz çizgi varsa sakın almayın!

Bu çizgiler hiç dikkatinizi çekti mi?

Bu çizgiler hiç dikkatinizi çekti mi?
Dünya Tarımında Merhamet (Compassion in World Farming (CIWF)) isimli hayvanları koruma grubunun yayınladığı yeni bir video, fabrikada yetiştirilen tavuklarda görülen kas rahatsızlıklarının göstergesi olan "beyaz çizgilere" dikkat çekiyor. CIWF'ye göre, tavuk çiftliğinde yetiştirilen tavukların yaklaşık % 96'sı, daha doğal koşullarda yetiştirilen tavuklara göre % 224'e kadar daha fazla yağ ile sonuçlanan kas rahatsızlıklarına sahip.

Tavuklar açısından sorunlar

Tavuklar açısından sorunlar
Daha fazla mktarda satılabilir tavuk etini hızlı ve ucuza elde etmek için tavuk çiftliği fabrikaları, tavukların ağırlık ve büyüme oranlarını artırmak için büyüme hormonu, yüksek kalorili yem ve diğer teknikleri kullanıyorlar. Hatta, ABD Ulusal Tavuk Konseyi'ne göre, piyasaya gönderilen bir tavuğun ortalama boyutu ve yaşı, 1950 yılında 1,4 kg ve 70 günlükken, 2015 yılında 2,8 kg ve 47 günlük durumuna geldi. Bunu bir düşünün: Olgun bir tavuğun ağırlığı, son 50 yılda iki katına çıkmış ve ömrü 23 gün azalmış. Bu, fabrikada yetiştirilen tavukların büyüme hızlarının hızla arttığı anlamına geliyor. Elbette bu durum, tavuklarda ciddi fiziksel problemlere neden oluyor. Ve ne yazık ki bu tür rahatsızlıklar yaşayan tavukların yaşamlarının çoğunda sürekli acı hissediyor olması muhtemel.

Tüketici açısından sorunlar

Tüketici açısından sorunlar
Bu uygulamaların sonucunda zarar görenler sadece tavuklar değil. Tüketiciler, yağsız protein kaynağı olarak kabul edilen tavukta %224 daha fazla yağ tüketmek durumunda kalarak tavuk etinden doğal olandan daha fazla yağ alırlar. Obezite ve obeziteye bağlı rahatsızlıkların giderek büyüyen bir sorun olduğu da herkes tarafından biliniyor...

Beyaz çizgiler besin değerini etkiliyor!

Beyaz çizgiler besin değerini etkiliyor!
Yoğun beyaz çizgiler oluşmuş tavuk göğüs filetosunun, normal göğüs etinden % 224'e kadar daha fazla yağ ve % 9 oranında daha az protein içerdiği bulundu." diye belirtiliyor. Tüketiciler, çok işlenmiş gıdalardan uzak durmaya ve tavuk eti gibi doğal ürünlere yönelmeye karar verdiklerinde, vücutları için sağlıklı bir seçim yapmaya çalışıyorlar. Ancak beyaz çizgili tavukların yağlı eti, tavuk etinden önemli ölçüde daha az besleyici değere sah
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