Marketten ya da kasaptan tavuk seçerken ilk dikkat edeceğiniz şey son kullanma tarihi olsun. Ardından tavuk göğsü üzerinde beyaz çizgiler var mı yok mu diye kontrol edin çünkü bu beyaz çizgiler insan sağlığı için iyi şeyler ifade etmiyor...

Üzerinde beyaz çizgi varsa sakın almayın!

Bu çizgiler hiç dikkatinizi çekti mi? Dünya Tarımında Merhamet (Compassion in World Farming (CIWF)) isimli hayvanları koruma grubunun yayınladığı yeni bir video, fabrikada yetiştirilen tavuklarda görülen kas rahatsızlıklarının göstergesi olan "beyaz çizgilere" dikkat çekiyor. CIWF'ye göre, tavuk çiftliğinde yetiştirilen tavukların yaklaşık % 96'sı, daha doğal koşullarda yetiştirilen tavuklara göre % 224'e kadar daha fazla yağ ile sonuçlanan kas rahatsızlıklarına sahip.

Tavuklar açısından sorunlar Daha fazla mktarda satılabilir tavuk etini hızlı ve ucuza elde etmek için tavuk çiftliği fabrikaları, tavukların ağırlık ve büyüme oranlarını artırmak için büyüme hormonu, yüksek kalorili yem ve diğer teknikleri kullanıyorlar. Hatta, ABD Ulusal Tavuk Konseyi'ne göre, piyasaya gönderilen bir tavuğun ortalama boyutu ve yaşı, 1950 yılında 1,4 kg ve 70 günlükken, 2015 yılında 2,8 kg ve 47 günlük durumuna geldi. Bunu bir düşünün: Olgun bir tavuğun ağırlığı, son 50 yılda iki katına çıkmış ve ömrü 23 gün azalmış. Bu, fabrikada yetiştirilen tavukların büyüme hızlarının hızla arttığı anlamına geliyor. Elbette bu durum, tavuklarda ciddi fiziksel problemlere neden oluyor. Ve ne yazık ki bu tür rahatsızlıklar yaşayan tavukların yaşamlarının çoğunda sürekli acı hissediyor olması muhtemel.

Tüketici açısından sorunlar Bu uygulamaların sonucunda zarar görenler sadece tavuklar değil. Tüketiciler, yağsız protein kaynağı olarak kabul edilen tavukta %224 daha fazla yağ tüketmek durumunda kalarak tavuk etinden doğal olandan daha fazla yağ alırlar. Obezite ve obeziteye bağlı rahatsızlıkların giderek büyüyen bir sorun olduğu da herkes tarafından biliniyor...