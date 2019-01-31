Üzerinde siyasetçilerin bulunduğu platform çöktü

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 31.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

Nijerya'da bir siyasi partinin lideri ve üyelerinin kampanya yürüttükleri sırada üzerinde bulundukları platform çöktü, olayda hafif yaralananlar oldu.

Demokratik Halk Partisi (PDP) üyelerinin, ülkenin kuzeybatı kesimindeki Kebbi Eyaleti'nde düzenlediği kampanya sırasında üzerinde bulundukları platform, Isah Galaudi'nin konuşmaya başladığı sırada üstündeki ağırlığa dayanamayarak çöktü.

30'dan fazla kişinin bulunduğu 1 buçuk metre yükseklikteki platformun çökmesi ile insanlar zemine düştü. Olayda bir kaç kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Yaşananlar ise kameralarca görüntülendi.

(DHA)

Türkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresiTürkiye'nin şiddet haritası çıkarıldı! Cinayet işlenmeyen tek il bakın neresi
Satanist Tapınak lideri: Trump şuursuz bir ahmakSatanist Tapınak lideri: Trump şuursuz bir ahmak
Kardeşler birbiriyle evlendi! İşte nedeniKardeşler birbiriyle evlendi! İşte nedeni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya platform Isah Galaudi

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Canan Karatay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Yasaklansın!

Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler

Müge Anlı'da korkunç olay! Cesedi köpeklere yedirmişler

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

Rus artistik patinajcının kıyafetine eleştiri: ‘Yarı çıplak’

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

Sakar damat, gelin adayını hastanelik etti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı sahnede hayatını kaybetti

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Satanist Tapınak lideri: Trump şuursuz bir ahmak

Satanist Tapınak lideri: Trump şuursuz bir ahmak

Kardeşler birbiriyle evlendi! İşte nedeni

Kardeşler birbiriyle evlendi! İşte nedeni

Genç erkeklerden evliliğe boykot kampanyası

Genç erkeklerden evliliğe boykot kampanyası

Sürücünün refleksi çocuğun hayatını kurtardı

Sürücüden inanılmaz refleks!

Vücut geliştiriyor diye başmüezzinlikten kovuldu

Vücut geliştiriyor diye başmüezzinlikten kovuldu

Bu program çok tartışılır! Ölen akrabalar hologram olarak stüdyoya konuk oluyor

Ölen akrabalar hologram olarak stüdyoya konuk oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.