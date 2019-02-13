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Üzerine ağaç devrilen otomobil takla attı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.02.2019 11:20 | Son Güncelleme

Hindistan'da yolda seyreden bir araç, üzerine ağaç devrilmesi sonucu takla attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Hindistan'da üzerine ağaç devrilen otomobil takla attı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı bir ağacın bir yol üzerine doğru yavaş yavaş devrilmeye başladığı görülüyor. Beyaz bir otomobilin geçişi sırasında gövdesi ikiye ayrılan ağaç, otomobilin üzerine düşüyor.

Otomobilin sol yanına baskı yapan ağaç, aracın takla atmasına neden oluyor. Olayı görenler ise hızla aracın yanına koşuyor. Yerel basın yaşanan kazada araçtakilerin hafif yaralandığını; ölen olmadığını duyurdu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan ağaç devrilmesi kaza

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