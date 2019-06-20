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Üzerine ışıkla çizim yapılabilen bu ceket geceleri ise parlıyor!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Vollebak'ın tasarladığı Solar Charged Jacket, ışıkla şarj oluyor ve karanlıkta güvenli bir şekilde yol alabilmeniz için yüksek görünürlük sağlıyor.

Üzerine ışıkla çizim yapılabilen bu ceket geceleri ise parlıyor!

Vollebak, bilimi ve en yeni teknolojileri dış giyime uyarlayarak geleceğin teknolojisini şimdiye taşımayı hedefleyen bir girişim. İkiz kardeşler Nick ve Steve Tidball tarafından kurulan şirketin çalışmalarını, giyen kişiyi sakinleştiren kapüşonlu giysi Baker Miller Pink Hoodie ile keşfetmiştik. Şimdi ise güneş ışığıyla şarj olup karanlıkta parlayan Solar Charged Jacket ile karşımızda.

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Vollebak’ın Solar Charged Jacket’ı hem antrenman giysisi, hem de bir bakıma yüksek teknolojili bir oyuncak. Güneş ışığıyla şarj olup geceleri parlayan bu ceketin en önemli misyonu; geceleri bisiklet sürme, koşu gibi antrenmanlar sırasında yüksek görünürlük sağlamak. Bu sayede giyen kişinin otomobiller tarafından rahatlıkla görülmesini sağlıyor ve kaza riskine karşı güvenceye alıyor. Rüzgar ve su geçirmeyen bu ceket, hız yapan bir bisiklet sürücüsünü her türlü olumsuz hava şartından da koruyabiliyor. Sadece spor yaparken de değil, her zaman giyebileceğiniz, örneğin yağmurlu bir havada yağmurluk gibi iş kıyafetinizin üzerine geçirebileceğiniz bir ceket. Geçtiğimiz yıl TIME dergisi tarafından yılın en iyi icadı, WIRED tarafından yılın en iyi spor giysisi seçilmiş.

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Solar Charged Jacket yalnızca güneş ışığıyla değil, akıllı telefonunuzun flaşından el fenerine kadar her türlü ışıkla şarj olabiliyor. El feneri gibi küçük bir ışık kaynağıyla ceketin üzerine yazı yazıp çizim yaparak yaratıcılığınızı konuşturabilirsiniz. Ceket, şarj olduktan sonra da 12 saat boyunca karanlıkta parlamasını sağlayan özel bir fosferasan kumaşla donatılmış. Gündüzleri gri renkli görünen ceket, akşamları ortam ne kadar karanlıksa o derece yoğun parlıyor. 12 saatin sonunda şarjı tükenmeye başlasa da hafif bir parlama yayabiliyor.

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Ceketin kumaşı 3 katmanlı, esnek, su geçirmez ve nefes alabilen bir malzeme. Fosforlu katman, şeffaf su geçirmez membran altında yer alıyor. Bu sayede zarar görme riski olmadan herhangi bir giysi gibi yıkanabiliyor.

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