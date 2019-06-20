Üzerine ışıkla çizim yapılabilen bu ceket geceleri ise parlıyor!

Vollebak, bilimi ve en yeni teknolojileri dış giyime uyarlayarak geleceğin teknolojisini şimdiye taşımayı hedefleyen bir girişim. İkiz kardeşler Nick ve Steve Tidball tarafından kurulan şirketin çalışmalarını, giyen kişiyi sakinleştiren kapüşonlu giysi Baker Miller Pink Hoodie ile keşfetmiştik. Şimdi ise güneş ışığıyla şarj olup karanlıkta parlayan Solar Charged Jacket ile karşımızda.

Vollebak’ın Solar Charged Jacket’ı hem antrenman giysisi, hem de bir bakıma yüksek teknolojili bir oyuncak. Güneş ışığıyla şarj olup geceleri parlayan bu ceketin en önemli misyonu; geceleri bisiklet sürme, koşu gibi antrenmanlar sırasında yüksek görünürlük sağlamak. Bu sayede giyen kişinin otomobiller tarafından rahatlıkla görülmesini sağlıyor ve kaza riskine karşı güvenceye alıyor. Rüzgar ve su geçirmeyen bu ceket, hız yapan bir bisiklet sürücüsünü her türlü olumsuz hava şartından da koruyabiliyor. Sadece spor yaparken de değil, her zaman giyebileceğiniz, örneğin yağmurlu bir havada yağmurluk gibi iş kıyafetinizin üzerine geçirebileceğiniz bir ceket. Geçtiğimiz yıl TIME dergisi tarafından yılın en iyi icadı, WIRED tarafından yılın en iyi spor giysisi seçilmiş.