Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
(DHA)
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