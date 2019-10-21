Mynet Trend

Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 21.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Malatya'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.

Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

(DHA)

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular! Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!
Muğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığındaMuğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya pencere

En Çok Okunan Trend Haberler

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Oğluyla video paylaşan Alişan gelen yorum sonrası savcılığa koştu

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hakimliği bıraktı oğlunu savundu

Türkiye bu olayı konuşmuştu! Hakimliği bıraktı oğlunu savundu

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

Diyarbakır'da tarihi değiştiren buluş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

19 yaşındaki Tuğba'nın bu görüntüsü infial yarattı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

'Dünyanın en şanssız insanı benim'

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Büyük tedirginlik: Teneke yiyen, her şeyi yer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'te dehşet evi! Karısını öldürüp intihar etti

Başlarından vurulmuş halde ölü bulundular!

Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu

Muğla'da bulundu! Yaklaşık 3 kilogram ağırlığında

İzmir'de dehşet anları: Karı-kocanın iş yerine böyle saldırdılar

Dehşet anları kamerada! Ellerine ne geçtiyse attılar

Süper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı

Büyük ikramiyenin talihlisi ortaya çıktı

Cinsel tacize uğradığı anın videosunu internetten paylaştı

Cinsel tacize uğradığı anın videosunu internetten paylaştı

Zihinsel engelli 2 çocuk annesi, harabe evde yaşam savaşı veriyor

Yardıma geldiler, şaşkına döndüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.