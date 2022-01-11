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Uzi'nin konserini polis bastı! Aleyna Tilki de oradaydı

11.01.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün sevgilisi olduğu iddia edilen rapçi Uzu'nin konserinden paylaşımlar yapan Aleyna Tilki'nin gecesi kötü bitti. Uzi lakaplı rapçi Utku Yalçınkaya'nın konserini polis bastı. İhbar üzerine konsere gelen polis Uzi’nin ifadesini aldı.

Uzi'nin konserini polis bastı! Aleyna Tilki de oradaydı

Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı iddia edilen rapçi Uzi, Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Konserden paylaşımlar yapan Aleyna Tilki de konseri en önden izledi. Ancak ikilinin gecesi tatsız sonlandı. İddiaya göre Uzi'nin sahnedeki sözleri ihbar edildi.

SnobMagazin'in iddiasına göre; Uzi sahneden kendisini izlemeye gelen hayranlarına, "Biz marihuanamızı sardık. Siz de sardınız mı? Bizde, bize yetecek kadar var" dedi. Bu sözlerin üzerine gelen şikayet sonrası polis konser alanına gitti.

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Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki
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