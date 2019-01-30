TREND

Uzman diyetisyenden her sabah poğaça ve simit tüketenlere ciddi uyarı!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
SAĞLIK  | 30.01.2019 10:49 | Son Güncelleme

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sabahın erken saatlerinde tüketilen simit, poğaça gibi yiyeceklerin sağlığa etkileri hakkında çok önemli bilgi verdi.

Uzman diyetisyenden her sabah poğaça ve simit tüketenlere ciddi uyarı!

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır. Tüm bu insülin, bir yemek sonrası, genellikle daha şekerli karbonhidratlar istememize ve açlık hissine sebep olur. Bu durum aşırı yememize, kilo almamıza, trigliserid seviyelerinin yükselmesine ve zamanla insülin direnci ile Tip 2 diyabet riski gelişmesiyle sonuçlanır” dedi.

Rafine karbonhidrat ve şekerin yüksek diyetlerle beraberinde yüksek tansiyon, kalp hastalığı, obezite, hiperaktivite, duygu durum bozuklukları ile bağlantılı olduğunu ifade eden Yıldırım, “Karın yağının fazlalığı, abdominal organları ve karaciğeri çevreler, insülin direnciyle ve diyabet riskiyle yakından ilişkilidir. Şekerli/hamur işi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel çevresi yanı sıra daha düşük diyabet riski anlamına gelmektedir. Çok fazla basit karbonhidrat(şeker) alımı damarlarda inflamasyona (iltihaplanma) neden olur, arter duvarlara kadar zarar verebilmektedir. Arterler, kalbe oksijen bakımından zengin kanı taşırlar. İnflamasyon (ltihaplanma) koroner arter daralması için bir risk faktörüdür, bu da kanın kalbinize ulaşmasını zorlaştırır” diye konuştu.

uzman-diyetisyen-simit-pogaca-uyarisi

Yapılan çalışmalarda çok yüksek oranda rafine ürün yiyen bireylerin en az yiyenlere kıyasla kalp hastalığına yakalanma risklerinin 2-3 kat daha yüksek olduğunu kaydeden Yıldırım, “Şeker bazı insanlar için bağımlılık da yapabilmektedir. Eğlence amaçlı alınan uyuşturuculara benzer şekilde, şeker beyinin dopamin salınımına neden olur, bağımlılığa eğilimli insanlar için şeker oldukça bağımlılık yapabilmektedir. Rafine/işlenmiş karbonhidratlar bağışıklık sistemi ve kanser hücreleri içinde risk faktörüdür. Sitokinler, bağışıklık sistemini düzenleyen bağışıklık sisteminin hormon benzeri kimyasallarıdır. İyi bakterilerin sayısını artırarak ve sitokin üretimini düzenleyerek, bağışıklık sistemimizin en iyi şekilde çalışmasını sağlarız, fakat basit rafine edilmiş karbonhidratlar, kandida gibi kötü bakterilerin gelişimini destekler, sitokinlerin normal işleyişini engeller ve kanser hücrelerini besler ve metastaza neden olur” açıklamalarında bulundu. (İHA)

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bu hastalıkta yanlış teşhis öldürüyorBu hastalıkta yanlış teşhis öldürüyor
Çocuğunuzun iştahsızlığının nedeni kulak ağrısı olabilir!Çocuğunuzun iştahsızlığının nedeni kulak ağrısı olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uzman diyetisyen şebnem kandıralı yıldırım simit poğaça

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!

Haluk Levent'ten Cem Yılmaz paylaşımı!

Sevgilisine transfer teklifi yaptı!

Sevgilisine transfer teklifi yaptı!

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

Eskort sitesi üzerinden ilişkinin ardından şantaj

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

İstanbul'da hayatı karardı! Suudi kadının vücuduna bakın...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bronşit nedir, belirtileri nelerdir? Çocuklarda bronşit nasıl anlaşılır?

Çocuklarda bronşit nasıl anlaşılır?

Kırık kalp sendromu nedir? Kırık kalp sendromu tedavisi nasıl olur? Kırık kalp sendromu belirtileri nelerdir? Kırık kalp sendromu öldürür mü?

Bu hastalıkta yanlış teşhis öldürüyor

Orta kulak iltihabı nedir, belirtileri nasıl olur? Orta kulak iltihabı tedavisi nasıl yapılır?

Çocuğunuzun iştahsızlığının nedeni kulak ağrısı olabilir!

Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bel ağrısına kasık ve kanama eşlik ediyorsa...

Hamilelikte bel ağrısına karşı 12 öneri

Osteoartrit nedir, belirtileri nasıl olur? Osteoartrit tedavisi nasıl yapılır?

Eklemlerimizin 4 önemli düşmanı!

Ev yapımı doğal diş macunu nasıl yapılır?

Kendi diş macununuzu kendiniz yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.