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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sorular nasıl olacak? Uzman öğretmenlik sınavı deneme kitapçığı indir!

17.11.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavının ne zaman yapılacağı ve bahsi geçen sınavda adaylara nasıl sorular yöneltileceği merak konusu oldu. Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ekranı geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası erişime açılmıştı. Peki, Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sorular nasıl olacak? İşte Uzman öğretmenlik sınavı deneme kitapçığı ve detaylar...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, sorular nasıl olacak? Uzman öğretmenlik sınavı deneme kitapçığı indir!

Uzman öğretmenlik sınavı için başvuru işlemleri sona erdi. Sınav giriş belgesinin de yayımlanmasının ardından adaylar, sınav yerini ve saatini öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. Sınav 81 ilde yapılacak. Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı olarak da bilinen Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınavı 19 Kasım'da gerçekleştirilecek.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINDA SORULAR NASIL OLACAK?

Uzman ve Başöğretmenlik İkinci Örnek Soru Kitapçıkları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde ayrı ayrı paylaşıldı.

Uzman öğretmen unvanı için 9 eğitim modülünden, başöğretmen unvanı için 12 eğitim modülünden örnek sorular hazırlandı.

Bilindiği üzere Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin ilk örnek soru kitapçıkları 29 Ağustos'ta yayımlanmıştı.

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İKİNCİ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Uzman Öğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI İKİNCİ ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI

Başöğretmenlik Sınavı ikinci Örnek Soru Kitapçığı için tıklayınız

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uzman öğretmenlik sınavı

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