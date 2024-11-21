Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu 'Köylerde, kırsallarda cinsellik...' diyerek hiç çekinmeden anlattı! O saydıkça Nur Viral utandı! Canlı yayında ilginç sohbet

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı canlı yayındaki itiraflar ve özel hayata dair yapılan açıklamalarla sık sık gündem oluyor.

Programa bazı günler uzman isimler konuk oluyor ve aile ilişkilerine dair merak edilenler ele alınıyor. Programın son bölümüne Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu konuk oldu ve kadınların güzellik anlayışına dair şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Civelekoğlu; 'Sizleri kandırıyorlar. Yok selülitin olmayacak, yok göbek yağın olmayacak, yok sarkman olmayacak... Bir erkek olarak, bir uzman olarak söylüyorum bunlar önemli değil. Tutku olsun yeter.' dedi.

''HAFİF KİLOLU KADINLAR DAHA MI SEKSİ?'

Nur Viral'de 'Hocam aslında kadındaki selülit bir dişilik göstergesi' diyerek araya girdi ve uzman isme; 'Hafif kilolu kadınlar daha mı seksi? Daha mı çekici? Cinsel gücü daha mı yüksek?' diye sordu.

'KÖYLERDE, KIRSALLARDA CİNSELLİK...'

Civelekoğlu 'Bu erkekler kaç yıldır var? Son 50 yıldır mı var bu erkekler? Analarımız, nenelerimiz nasıldı? Köylerde, kırsallarda cinsellik nasıl yürüyordu? Ağda mı vardı, epilasyon mu vardı, estetik mi vardı? Ama dedelerimiz öyle nenelerimizin peşindeydi... Endamları yeter... Her şey çarpıtıldı her şey kapitalizmin bir oyununa dönüştü. Kadınlarımızı çalıyorlar, ondan sonra da bunu size parayla satıyorlar.' diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Canlı yayındaki bu ilginç diyalog kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bu anlara; 'harikasınız hocam tespitleriniz çok güzel', 'çok tatlısınız' diyen de oldu 'neler konuşacaklar acaba daha', 'bu kadar da özel şeyler anlatılmaz' diyerek tepki gösterende...