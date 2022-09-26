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Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler? basvuru.meb.gov.tr: Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

26.09.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik başvuru şartları merak konusu olurken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından başvuruların nereden, nasıl gerçekleştirileceği de araştırılmaya başlandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada başvuruda bulunacak adaylardan herhangi bir sınav ücreti alınmayacağı ifade edildi. Birçok kişi konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler? basvuru.meb.gov.tr: Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

Uzman ve başöğretmenlik başvuruları Eylül Pazartesi günü başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ytayımlanan duyurunun ayrıntıları merak konusu olurken çok sayıda aday arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki,Uzman ve başöğretmenlik başvuruları nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte uzman öğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başladı.

Başvuru süreci 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Uzman Öğretmenlik Sınav başvurusu için ücret alınmayacak.

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

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Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU EKRANI

Uzman öğretmenlik başvuru işlemleri MEBBİS üzerinden alınıyor.

https://mebbis.meb.gov.tr/

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