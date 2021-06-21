Uzmanı sırrını açıkladı! Yağ çektirmeden domates soslu patlıcan-patates-kabak kızartması yapmak için...

Bu püf noktalarına geçmeden önce, lezzetli ve daha sağlıklı bir kızartma için mutlaka ısıya dayanıklı bir yağ kullanmanız, yanmayan ve yapışmayan araç gereçler seçmeniz, kalın tabanlı, derin tavalar tercih etmeniz ve sebzeleri azar azar kızartma tavasına atmanız gerektiğini de belirtelim.

PATATES

Taze patates seçmeye özen gösterin, bayat patates pişmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğundan daha fazla yağ çeker.

Patatesleri doğradıktan sonra soğuk ve tuzlu suyun içinde mutlaka bekletin, bu yöntem patatesin daha az yağ çekmesini sağlar.

Yağın iyice kızdığına emin olmadan patatesleri tavaya atmayın. Patatesler ne kadar kısa süre tavada kalır ve hızlı pişerse o kadar az yağ çeker.

Kızarmış patatesleri tabağa almadan kağıt havlu üzerinde birkaç dakika bekletin.

PATLICAN

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyduktan ve dilimledikten sonra 10 dakika tuzlu suda bekletin. Bu işlem patlıcanların kararmasını engeller ve kararmayan patlıcanlar daha az yağ çeker.

Patlıcanları mutlaka kağıt havluyla kurulayın.

Kızartma yağına 1 yemek kaşığı sirke (tercihen elma sirkesi) ekleyin. Bu yöntem de sebzenin yağ çekmesinin önüne geçecektir.

Bu sebzenin çok hızlı piştiğini unutmayın. Kızgın yağda birkaç dakika kaldıktan sonra patlıcanları kevgir yardımıyla alın ve yağını iyice süzün.

Kızarmış patlıcanları tabağa almadan kağıt havlu üzerinde dakika bekletin.

KABAK