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Uzmanı sırrını açıkladı! Yağ çektirmeden domates soslu patlıcan-patates-kabak kızartması yapmak için...

21.06.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle yaz aylarında tercih edilen domates soslu karışık sebze kızartması; her ne kadar iştahımızı kabartsa da, sağlıksız olduğu için tüketmekten kaçındığımız bir yemek. Patlıcan, kabak ve patates kızartmasının sağlıksız olmasının en önemli nedenlerinden biri de sebzelerin fazla yağ çekmesi. Bu içeriğimizde, bu üç sebzenin kızartmasını yaparken yağ çektirmemek için bilmeniz gereken püf noktalarını paylaştık.

Uzmanı sırrını açıkladı! Yağ çektirmeden domates soslu patlıcan-patates-kabak kızartması yapmak için...

Bu püf noktalarına geçmeden önce, lezzetli ve daha sağlıklı bir kızartma için mutlaka ısıya dayanıklı bir yağ kullanmanız, yanmayan ve yapışmayan araç gereçler seçmeniz, kalın tabanlı, derin tavalar tercih etmeniz ve sebzeleri azar azar kızartma tavasına atmanız gerektiğini de belirtelim.

PATATES

  • Taze patates seçmeye özen gösterin, bayat patates pişmek için daha fazla süreye ihtiyaç duyduğundan daha fazla yağ çeker.
  • Patatesleri doğradıktan sonra soğuk ve tuzlu suyun içinde mutlaka bekletin, bu yöntem patatesin daha az yağ çekmesini sağlar.
  • Yağın iyice kızdığına emin olmadan patatesleri tavaya atmayın. Patatesler ne kadar kısa süre tavada kalır ve hızlı pişerse o kadar az yağ çeker.
  • Kızarmış patatesleri tabağa almadan kağıt havlu üzerinde birkaç dakika bekletin.

PATLICAN

  • Patlıcanları alacalı bir şekilde soyduktan ve dilimledikten sonra 10 dakika tuzlu suda bekletin. Bu işlem patlıcanların kararmasını engeller ve kararmayan patlıcanlar daha az yağ çeker.
  • Patlıcanları mutlaka kağıt havluyla kurulayın.
  • Kızartma yağına 1 yemek kaşığı sirke (tercihen elma sirkesi) ekleyin. Bu yöntem de sebzenin yağ çekmesinin önüne geçecektir.
  • Bu sebzenin çok hızlı piştiğini unutmayın. Kızgın yağda birkaç dakika kaldıktan sonra patlıcanları kevgir yardımıyla alın ve yağını iyice süzün.
  • Kızarmış patlıcanları tabağa almadan kağıt havlu üzerinde dakika bekletin.

KABAK

  • Kabakları yıkadıktan sonra 0,5 santim kalınlıkta ve halka şeklinde dilimleyin. Sebzenin kalın dilimlenmesi daha çok yağ çekmesine neden olur.
  • Süzgeçte bekleterek sebzenin kurumasını sağlayın. Sebze ıslak kalırsa hem yağ sıçratacak hem de yağ çekecektir.
  • Kabakları üzerine biraz tuz ekerek çok kızgın yağa atın ve iki tarafı da altın rengi olana kadar kızartın. Altın rengi olan kabakları daha fazla bekletirseniz hem yağı yakarsınız hem de daha çıtır olmalarını sağlayayım derken yağ çekmiş, yumuşak kabaklar elde edersiniz. Eğer çıtır kabaklar istiyorsanız kabakları yağa atmadan önce una bulayabilirsiniz.
  • Kızarmış kabakları tabağa almadan mutlaka kağıt havluyla kurulayıp fazla yağını alın.
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