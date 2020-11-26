Uzmanından hemofili hastalarına "Temas sporlarından uzak durun" uyarısı

TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alphan Küpesiz, nadir görülen ve kanama bozukluğu olarak nitelendirilen hemofili hastalığında bireylerin travmanın yoğun olabileceği temas sporlarından uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Alphan Küpesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanın normal olarak pıhtılaşmadığı ve yaralanma sonrasında başkalarına göre kanaması daha uzun süren hemofilinin genetik ve kalıtsal olduğunu ifade etti.

Kanın pıhtılaşmasıyla ilgili bir proteinin eksikliğine bağlı olarak kolay kanama yaşandığını anlatan Küpesiz, eksik olan proteinin dışarıdan vücuda verilmesiyle tedavinin yapılabildiğini, hatta tıbbın ilerlemesiyle deri altı ve gen uygulamalarıyla tedavide önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Küpesiz, halk arasında kanın geç pıhtılaşması olarak bilinen hastalığın her 5 bin erkeğin birinde görüldüğünü aktararak, "Hastalık bulaşıcı değildir. Genellikle annelerin taşıyıcı olduğu bu hastalık erkeklerde de görülmektedir." dedi.