Uzmanından kabızlık sorunu çekenler için beslenme uyarısı geldi

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, kabızlığın herkesin yaşadığı bir problem olduğunu ifade ederek, “Kimi bu problemi artık kabullenip hayatının bir dönemi olarak kabul eder kimi ise çeşitli yerlerden bulduğu çay tarifleriyle bundan kurtulmaya çalışır. Bu problemi sürekli olarak yaşamak 2 eksikliğin göstergesidir. Birinci eksiklik yeterli su alımı olmadığını belirtir. İkinci eksiklik ise yetersiz alınan posa içeriğinin belirtisidir. Ancak uygun şartlar sağlanıp halen bu problem giderilemiyorsa veya artarak devam ediyor ise mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Mutfaktaki diyetisyen olarak bilinen Ezgi Mısırlı sözlerine şöyle devam etti;

"Kabızlık, son 10 yıldır en sık karşılaşılan sindirim problemlerinden biridir. Bunun nedeni olarak doğal beslenmenin yerini paketlenmiş ürünlerin almış olması ve buna bağlı olarak günlük posa alımının yeterli düzeye ulaşamaması gösterilebilir. Bunun yanı sıra; diyabet, hipertiroidi gibi metabolik olayların bir göstergesi veya son aşamada bakıldığında kolon kanserinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kişinin bireysel yatkınlığı ile ilgili olabileceği gibi, bazı ilaçlar ve özellikle nörolojik hastalıklar sonucu kabızlık gelişebilir” dedi.