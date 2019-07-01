YEMEK

Uzmanından kabızlık sorunu çekenler için beslenme uyarısı geldi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.07.2019 13:56 | Son Güncelleme

Hemen hemen hepimizin yaşadığı bir sağlık sorunu olan kabızlık hakkında Diyetisyen Ezgi Mısırlı detaylı bilgiler verdi ve nelere dikkat edilmesi noktasında açıklamalarda bulundu.

Uzmanından kabızlık sorunu çekenler için beslenme uyarısı geldi

Diyetisyen Ezgi Mısırlı, kabızlığın herkesin yaşadığı bir problem olduğunu ifade ederek, “Kimi bu problemi artık kabullenip hayatının bir dönemi olarak kabul eder kimi ise çeşitli yerlerden bulduğu çay tarifleriyle bundan kurtulmaya çalışır. Bu problemi sürekli olarak yaşamak 2 eksikliğin göstergesidir. Birinci eksiklik yeterli su alımı olmadığını belirtir. İkinci eksiklik ise yetersiz alınan posa içeriğinin belirtisidir. Ancak uygun şartlar sağlanıp halen bu problem giderilemiyorsa veya artarak devam ediyor ise mutlaka bir uzmandan destek alınmalıdır. Mutfaktaki diyetisyen olarak bilinen Ezgi Mısırlı sözlerine şöyle devam etti;

"Kabızlık, son 10 yıldır en sık karşılaşılan sindirim problemlerinden biridir. Bunun nedeni olarak doğal beslenmenin yerini paketlenmiş ürünlerin almış olması ve buna bağlı olarak günlük posa alımının yeterli düzeye ulaşamaması gösterilebilir. Bunun yanı sıra; diyabet, hipertiroidi gibi metabolik olayların bir göstergesi veya son aşamada bakıldığında kolon kanserinin sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kişinin bireysel yatkınlığı ile ilgili olabileceği gibi, bazı ilaçlar ve özellikle nörolojik hastalıklar sonucu kabızlık gelişebilir” dedi.

iStock-867648074 (5)

Haftada 2 veya daha fazla ve zorlanarak tuvalete gitmekten bahsediliyor ise kabızlıktan söz edilebileceğini belirten Diyetisyen Ezgi Mısırlı, “Bu kişilerde beslenme alışkanlıkları, sıvı alımı, tuvalet alışkanlıkları ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının gözden geçirilip düzenlenmesi önem taşımaktadır. Tedavide öğün saatleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle sabah kahvaltısının geç yapılması ve beraberinde kayan öğün saatleri ile akşam yemeğinin de geç saate kalması bağırsak tembelliğini doğuran ana problemlerden biridir. Kahvaltı saatleri 7.00-9.00, öğle öğünü 12.00-14.00, akşam yemeği ise 18.00-20.00 arası bitmiş olmalıdır. Her öğünde salata alımı doğrudan posa alımını arttıracağından, pozitif bir etki oluşturur. Kahvaltı için salata örneği verecek olursak; domates-salatalık ve söğüş biber şeklinde seçebiliriz. Öğle ve akşam yemeği için en az 1 çorba kasesi kadar olacak şekilde salata seçimi de faydalı olacaktır. Günde en az 10-12 bardak su içilmelidir. Yetersiz sıvı alımı en sık karşılaştığımız problemlerden biridir. Eğer sizde “Su içmeyi unutuyorum” diyenlerden iseniz şu formülü deneyebilirsiniz: Her ana ve ara öğünden önce 2 bardak su içerseniz toplam miktarı yakalamış olursunuz” ifadelerini kullandı.

Yemek yerken lokmaları iyice çiğnemek gerektiğini kaydeden Mısırlı,

iStock-120599192

“Yavaş ve iyi çiğneme sağlıklı bir sindirim ve bağırsak sistemi sunmaktadır. Haftada en az 2-3 gün kuru baklagillerden oluşan yemekleri tüketmek (özellikle mercimek) posadan zengin beslenmeye birebir fayda sağlar. Mercimek dışında çeşitlilik açısından örnekleyecek olursak; kuru fasulye, nohut, börülce ve barbunya verilebilir. Bir diğer önemli faktör ise meyvelerin diyette uygun kullanımıdır. Günde en az 2 porsiyon meyve tüketimi içeriğinde barındırdığı posa sayesinde bağırsak tembelliğine fayda sağlamaktadır . Özellikle kabukları ile tüketimi önerilmektedir. Koyu çay ve kahve tüketimi özellikle bağırsak tembelliği olan kişilerde sınırlandırılmalıdır. Günlük asansör kullanımının yerini merdiven kullanımının alması, adım sayısının arttırılması ve yapılan yürüyüşlerin haftada en az 4 gün alışkanlığına çevrilmesi bu problemin giderilmesinde çok faydalı olacaktır” şeklinde konuştu.

PARTNERÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattıÜnlü modelin iddialı kıyafetinin arkası görenleri şaşkınlığa uğrattı
Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretlerKarpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler
En çok onlar tüketiyor! Büyük tehlike altındalarEn çok onlar tüketiyor! Büyük tehlike altındalar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kabızlık kabızlığa ne iyi gelir sağlık ve beslenme

En Çok Okunan Haberler

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor Yunanistan şampiyonu belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Survivor'da büyük finale kalan iki isim belli oldu!

Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'nun tatil keyfi!

Beren Saat, Belçim Bilgin ve Esra Dermancıoğlu'nun tatil keyfi!

Bu bilgi hepimize lazım: Karpuz nasıl kesilir?

Bu bilgi hepimize lazım: Karpuz nasıl kesilir?

İhtiyacı olanlar için: 5 kilo fazlam var çorbası

İhtiyacı olanlar için: 5 kilo fazlam var çorbası

5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?

5 dakikada çiğ köfte nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler

Karpuzun zehirli olduğunu gösteren işaretler

Büyüközer: Birçok dondurmada süt ve krema bulunmuyor

En çok onlar tüketiyor! Büyük tehlike altındalar

Kanser hastası eşine içirdiği eşek sütü için çiftlik kurdu

İçtikçe kanser hücreleri küçüldü! Her bardağında şifa buldu

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Soğanların aylarca taze kalmasına yardımcı olacak yöntem

Bulut yumurta nasıl yapılır?

Bulut yumurta nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

Sütte levrek nasıl yapılır?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.