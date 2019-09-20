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Uzmanından onkoloji hastaları için beslenme önerileri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2019 10:01 | Son Güncelleme

Yaşadığımız çevre, stres, genetik yapı ve beslenme faktörü kanserin oluşum nedenleri arasında yer alıyor. Beslenmenin kanser oluşumundaki önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, onkoloji hastaları için beslenme önerilerinde bulundu.

Yiyeceklerin üretildiği ortam, hava, su ve toprak koşulları, kullanılan kimyasal maddeler, besinlerin üretiminden tüketimine kadar geçen tüm aşamalar sağlığımızı etkilemekte ve bu da beslenmenin kanser oluşumunda önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, kanser tedavisinde olumlu düşünmenin, iyi bir beslenmenin ve egzersiz yapmanın tedavi üzerinde pozitif etkileri olduğunu belirtti.

Aksoylu, "Kanser tedavisi sırasında bazı hastaların beslenme düzenlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda tedavi ciddi beslenme eksikliklerine neden olmaktadır. Kanser hastalığı ve tedavi basamakları herkes için zor bir süreçtir. Fakat geleceğimizi düşünerek bu süreci daha sağlıklı geçirmeye odaklanırsak, zorlukları minimuma indirebilir, iyileşme sürecimizi hızlandırabiliriz” ifadelerini kullandı. İşte onkoloji hastaları için uzmanından beslenme önerileri.

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