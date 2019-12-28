Mynet Trend
  4. Uzmanından yılbaşında sağlıklı beslenme uyarısı

Uzmanından yılbaşında sağlıklı beslenme uyarısı

AA AA
SAĞLIK  | Son Güncelleme

SBÜ Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz: - "Yılbaşında yapılacak fazla besin tüketimi, birkaç gün sürebilecek mide ve bağırsak sorunlarına, baş ağrıları yaşanmasına yol açabilir. Bu sebeple yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek, dozunda beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir" - "Yılbaşında sıkça tercih edilen hindi ve tavuk iyi birer protein kaynağıdır. Hindi ve tavuğun yağ ve kolesterol oranı kırmızı ete göre daha düşük, sindirimi daha kolaydır. Hangi et türü tercih edilecekse önemli olan kızartmadan uzak durulmalı, fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilmelidir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı akşamı dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek dozunda beslenmenin, sonraki günlerde görülebilecek hastalıkların önüne geçeceğini bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı akşamı insanların uzun süren sohbetler eşliğinde farkına varmadan çok fazla yiyecek tüketimi yapabildiğini aktardı.

Bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Akyüz, bu nedenle yılbaşı gününün, akşama göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Akyüz, özellikle sabah kahvaltısından itibaren günü hafif yiyeceklerle geçirmenin, ara öğün yaparak akşam yemeğine kadar aç kalmamanın hem akşam yemeğinde ölçüyü kaçırmayı engelleyeceğine hem de o gün alınacak toplam kalorinin dengelenmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yılbaşında yapılacak fazla besin tüketimi, birkaç gün sürebilecek mide ve bağırsak sorunlarına, baş ağrıları yaşanmasına yol açabilir. Bu sebeple yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek, dozunda beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Örnek verecek olursak, güne muhakkak sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlanmalıdır. Kahvaltı yapmak, günün dengeli olarak planlanmasına destek olacaktır. Kahvaltıda peynir, zeytin, söğüş sebzeler ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya yarım yağlı süte eklenmiş 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi tercih edilebilir. Gün içerisinde bol su içilmesi unutulmamalıdır. Akşam yemeğinin yağ, protein içeriği yüksek olacağı için, öğle öğününde sebze çorba veya etsiz sebze yemeği ve yoğurttan oluşan hafif bir yemek tercih edilmeli, yılbaşı yemeğinde ölçüyü aşmamak için 1-2 saat öncesi süt, yoğurt veya 1-2 grisini ve peynir gibi bir ara öğün tüketilmesi iyi olacaktır."

- "Eti kızartma olarak tüketmeyin" uyarısı

Akyüz, yılbaşı yemeğinde porsiyon kontrolünün sağlanabilmesi ve israftan kaçınılması için yiyeceklerin muhakkak tabağa baştan koyulması ve gereksiz ilaveler yapılmaması gerektiğini anlatarak, "Yılbaşında sıkça tercih edilen hindi ve tavuk iyi birer protein kaynağıdır. Hindi ve tavuğun yağ ve kolesterol oranı kırmızı ete göre daha düşük, sindirimi daha kolaydır. Hangi et türü tercih edilecekse önemli olan kızartmadan uzak durulmalı, fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Et yemeklerinin yanında yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek pilav, patates püresi ya da kızartmaların yerine salata, zeytinyağlı sebzeler veya pilakilerin tercih edilmesinin hem tokluk hissini hem de bağırsaklar için yararlı posa alımını artıracağının altını çizen Akyüz, şunları kaydetti:

"Eğer pilav, püre tercih edilecekse miktar sınırlandırılmalı, yemekte çorba, ekmek tüketilmemelidir. Tatlı olarak şerbetli ağır hamur tatlıları yerine mevsimi olan ayva, kabak gibi meyve tatlıları veya sütlü tatlıları tercih edilebilir. Kuruyemişlerden fındık, fıstık, ceviz gibi yağlı tohumların yüksek enerji ve yağ içeriğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Leblebi veya evde hazırlanmış yağsız, az tuzlu patlamış mısır, kuru meyvelerden oluşan bir karışım yaparak tüketilmesi enerji alımını azaltacaktır. Yeni yıla girerken planlı beslenmek, ölçüyü kaçırarak sağlığınızdan olmayı ve israfı önleyecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil Bu ünlüyü tanıdınız mı? Sandığınız kişi değil
Sakarya’da 40 yaşındaki hasta bir ilki yaşattıSakarya’da 40 yaşındaki hasta bir ilki yaşattı
Uzmanlar apandisit kanseri ve yumurtalık kanseri için uyarıyorUzmanlar apandisit kanseri ve yumurtalık kanseri için uyarıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlıklı beslenme SBÜ Diyetetik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz yılbaşı yemeği

En Çok Okunan Trend Haberler

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

Şengör'den çok konuşulacak sözler: En cahil Türkler...

İstanbul için kar açıklaması!

İstanbul için kar açıklaması!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

Saçları 1,80'lik 'Rapunzel' fenomen oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Bu hastalık stres yapınca ortaya çıkıyor!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

'Yüzlerce akciğer filmi hatalı' iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
J-Plasma nedir? Vücut şekillendirmede yeni yöntem

Bu yöntemle 2020'ye yenilenmiş vücutla girin

PRP nedir? PRP nasıl uygulanır? PRP nasıl elde edilir?

PRP gerçekten her eklem hastalığına deva olabilir mi?

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

Dikkat: Kör ediyor, ölüme yol açıyor

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

2020 yılında mutlu olmanın 10 yolu

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Komşum önerdi deyip almayın tahlikesi büyük!

Uzmanından mide botoksu uyarısı

Uzmanından mide botoksu uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.