Uzmanından yılbaşında sağlıklı beslenme uyarısı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı akşamı dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek dozunda beslenmenin, sonraki günlerde görülebilecek hastalıkların önüne geçeceğini bildirdi.

Akyüz, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşı akşamı insanların uzun süren sohbetler eşliğinde farkına varmadan çok fazla yiyecek tüketimi yapabildiğini aktardı.

Bu durumun çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkati çeken Akyüz, bu nedenle yılbaşı gününün, akşama göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Doç. Dr. Akyüz, özellikle sabah kahvaltısından itibaren günü hafif yiyeceklerle geçirmenin, ara öğün yaparak akşam yemeğine kadar aç kalmamanın hem akşam yemeğinde ölçüyü kaçırmayı engelleyeceğine hem de o gün alınacak toplam kalorinin dengelenmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Yılbaşında yapılacak fazla besin tüketimi, birkaç gün sürebilecek mide ve bağırsak sorunlarına, baş ağrıları yaşanmasına yol açabilir. Bu sebeple yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan, sınırları belirleyerek, dozunda beslenmeye dikkat edilmesi önemlidir. Örnek verecek olursak, güne muhakkak sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlanmalıdır. Kahvaltı yapmak, günün dengeli olarak planlanmasına destek olacaktır. Kahvaltıda peynir, zeytin, söğüş sebzeler ve 1-2 dilim tam tahıllı ekmek veya yarım yağlı süte eklenmiş 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi tercih edilebilir. Gün içerisinde bol su içilmesi unutulmamalıdır. Akşam yemeğinin yağ, protein içeriği yüksek olacağı için, öğle öğününde sebze çorba veya etsiz sebze yemeği ve yoğurttan oluşan hafif bir yemek tercih edilmeli, yılbaşı yemeğinde ölçüyü aşmamak için 1-2 saat öncesi süt, yoğurt veya 1-2 grisini ve peynir gibi bir ara öğün tüketilmesi iyi olacaktır."