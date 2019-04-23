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Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...

gizemino gizemino
YAŞAM  | 23.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Yapılan son bir araştırmaya göre yataklarını ayıran çiftlerin sonrasında seks hayatının eskisinden de iyi olduğunu gösterdi. İşte cinsellik üzerine derin incelemeler yapıldığı araştırmanın diğer detayları...

Uzmanlar açıkladı: Eğer ayrı yataklarda yatıyorsanız...

Bir ömür mutluluk tahmin edilenden daha zor olabilir. Yıllar geçtikçe çiftlerin cinsel hayatı da yavaşlamaya, başlardaki o kıvılcım yerini monotonluğa bırakabilir. Bunu yaşayan çiftlerin üçte birinden fazla sonunda yataklarını ayırdıklarını söylerken, yapılan son bir araştırmaya göre bu ayrı yataklarda uyuyan çiftlerin yüzde 16'sı cinsel hayatının yeniden alevlendiğini gösteriyor.

Bin 540 İngiliz üzerinde yapılan araştırmada; çiftlerin beşte ikisinin bazen ayrı uyuduğunu, bunlardan çoğunun eşlerden birinin fazlasıyla horlaması sonucu yataklarını ayırdığını söylüyor.

Ulusal Horlamaya Son Ver haftası adına düzenlenen araştırma, çiftlerin yüzde 45'inin eşlerinin horlamalarından dolayı uykuya dalamadıklarını gösteriyor.

Uyku uzmanı Stephanie Romiszewski, 'Ne yazık ki şöyle bir toplum algısı var: Çiftler evli olunca mutlaka aynı yatakta yatmalı. Eğer eşiniz horluyorsa başka bir yatakta uyumaktan utanmayın. Söylenenlere kulak azmaz, ayrı yataklarda uyursanız hem kaliteli bir uyku çekebilirsiniz hem de eşinizle daha az kavga edersiniz' dedi.

Araştırmanın bir diğer üyesi Helen Nunn ise araştırma sonuçlarına bakıp şu açıklamayı yaptı:
“ İngilizlerin ortalama 5 saat 48 dakika uyuduğunu gördük. Halbuki çiftler uyku yerine ilişkilerini yeniden güçlendirmek istiyor. Bu yüzden horlamadan dolayı yatakları ayıran çiftlerin ilişkilerini yeniden alevlendirmek için can attığını hatta bazılarının cinsel ilişkisinin eskisinden daha iyi olduğunu gördük.“

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