Uzmanlar açıkladı: Kanserli hücreleri yakıp yok ediyor!

Nottingham Üniversitesi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, “Jalapeno biberi (acı kırmızı biber) içinde bulunan ‘kapsaisin’ maddesinin, hücrelerin enerji üreten ısı odası mitokondriye saldırarak, kanser hücrelerinin ölümünü tetiklediği tespit edilmiştir. Araştırmaya göre, kapsaisindeki molekül ailesi vaniloidler, kanser hücrelerindeki protein gelişimine engel olarak "apostosis"i veya hücre ölümünü tetikliyorlar. Vaniloidler bunu yaparken, etraftaki sağlıklı hücrelere zarar vermiyor” diye konuştu.

Herkesin korkulu rüyası olan kırmızı acı biberin iyi bir kanser savaşçısı olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Gümürdülü, “Kırmızı acı biberin içeriğinde bulunan maddeler kanserli hücreleri parçalıyor, yakıp yok ediyor. Antioksidanlar bakımından çok zengin ve kanseri önleyen likopen maddesi içeren kırmızı acı biberi, mide rahatsızlığı olmayanlar mutlaka tüketmeli” tavsiyesinde bulundu.

Hint ve Meksika mutfağında çok sık kullanılan kırmızı acı biberin, Türkiye’de en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştiğini, özellikle Şanlıurfa yöresinde yetiştirilen isotun olağanüstü bir gıda olduğunu belirten Gümürdülü, şunları kaydetti: