Uzmanlar açıkladı: Marketten asla almamanız gereken 7 ürün!

Uzmanlara göre alışveriş yaparken pratiklik kadar içerik, tazelik ve maliyet de göz önünde bulundurulmalı. Basit tercihlerle hem daha sağlıklı hem de daha sürdürülebilir bir alışveriş mümkün.

PAKETLENMİŞ SALATA

Hazır salata kitleri pratik görünse de porsiyon başına maliyetleri oldukça yüksek. Üstelik içindeki malzemeler doğranmış olduğu için raf ömürleri taze ürünlere göre daha kısa.

ŞİŞELENMİŞ SU

Şişelenmiş suların büyük kısmı aslında işlenmiş musluk suyundan oluşuyor. Temiz suya erişiminiz varsa bu ürünler gereksiz maliyet yaratırken plastik atık sorununu da artırıyor.

DİLİMLENMİŞ MEYVELER

Dilimlenmiş meyveler zamandan kazandırsa da daha hızlı bozuluyor ve kesildikten sonra bakteri kapma riski artıyor. Bütün meyve almak hem daha ekonomik hem de daha güvenli.

DONDURULMUŞ ETLER

Eti hemen tüketmeyecekseniz dondurmak mantıklı. Ancak kısa sürede pişirilecekse taze et, lezzet ve doku açısından daha iyi sonuç veriyor.

PANKEK KARIŞIMLARI

Hazır pankek karışımları düşündüğünüz kadar zaman kazandırmıyor. Zaten süt, yumurta ve yağ eklemeniz gerekiyor. Un, kabartma tozu ve tuzla aynı işlemi daha ekonomik şekilde yapabilirsiniz.

SALATA SOSLARI

Salata soslarını evde hazırlamak oldukça kolay. Yağ, sirke ve birkaç basit malzemeyle hem daha sağlıklı hem de katkı maddesi içermeyen soslar elde edilebilir.

DONDURULMUŞ SEBZELER

Bezelye ve mısır gibi bazı sebzeler dondurulmaya uygun olsa da brokoli ve biber gibi ürünler çözündüğünde dokusunu kaybedebiliyor. Aynı durum bazı meyveler için de geçerli.