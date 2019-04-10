Uzmanlar açıkladı: Ömrün kısalmasına neden olan besinler

Bilim insanları yaptığı araştırmalar sonucunda 5 ölümden birinin beslenmeye bağlı rahatsızlıklardan kaynaklı olduğunu ortaya koydu. Verilen rakamlar gerçekten de ciddi boyutlarda... Uzmanlar, ömrü en çok kısaltan maddenin ise hemen hemen her yediğimiz besinin içinde bulunan tuz olduğunun altını çiziyor.

Her yıl ölüm nedenlerini inceleyen Küresel Hastalık Yükü Çalışması'na göre ömrün kısalmasına neden olan besinler;

Çok fazla tuz tüketimi

Tam tahıllı besinlerin az tüketilmesi

Az miktarda meyve tüketimi

Kabuklu yemişlerin az tüketilmesi

Omega 3 ve lifli besinlerin az tüketilmesi

Ölüm riskini artıran tuz, tansiyonun yükselmesine, kalp krizi ve felce neden olabiliyor. Öyle ki, tuz organların etkin bir şekilde çalışmasını önleyebilir ve kalbin durmasına neden olabilir. Tam tahıllı besinler ise tuza göre tam tersi yani kalbi korumaya yöneliktir.

Araştırmaya göre dünya genelindeki beslenme alışkanlıklarında en büyük eksik kabuklu yemişler (çerez) ve tohumlar. Cambridge Üniversitesi'nden Prof. Nita Forouhi, bu besinlerin alışkanlıklar arasında yer almamasıyla ilgili şunları söylüyor:

"Şişmanlatan küçük enerji paketleri gibi görülüyorlar ama aslında bunlar sağlıklı yağ depoları. Birçok kişi ana diyetlerinin parçası olarak görmüyor, bir diğer sorun da pahalı olmaları."



