Uzmanlar artık üç değil iki öğün öneriyor

Sağlıklı beslenmek ve kilo vermek isteyenlere verilen tavsiyelerin başında “sık ve az beslenmek" geliyor. 3 ana öğünün yanı sıra ara öğünler de işin içine girince gün içerisinde öğün sayısı altıya kadar çıkıyor. Özellikle sağlıklı beslenme adı altında uygulanan bu beslenme şekli herkes tarafından benimsenirken, son zamanlarda beslenme uzmanları tarafından tavsiye edilen ve oruca benzer bir düzene sahip olan beslenme şekilleri ortaya çıkmaya başladı. Bu beslenme şekli ile uzun süre aç kalınması ve öğün sayısının azaltılması ile birlikte vücudun dinlenmesi, kendini onarması ve kalorilerin yakılması amaçlanıyor. Şehir hayatı ile birlikte beslenme şekli de değişmeli Hangi beslenme şeklinin günümüz insanları için daha ideal olduğuna ve nasıl uygulanması gerektiğine dair açıklamalarda bulunan Dr. Muhsin Öztürk, bu noktada şehir hayatı yaşayan insanların hareketsiz kaldığına ve o yüzden de beslenme şeklinin değişmesi gerektiğine vurgu yaptı. Hareketsiz yaşam ile birlikte öğün sayısının indirilmesi ve hatta iki öğün arasında da uzun bir süre geçmesi gerektiğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Muhsin Öztürk, “Özel, kronik bir hastalığımız ve hekim tavsiyemiz yoksa biz beslenme uzmanları olarak günde iki öğünü tavsiye ediyoruz. Çünkü artık şehir hayatında yaşayan insanlar olarak fazla enerji tüketmiyoruz. Günlük hayatta yaptığımız işlerin çoğunu oturarak yapıyoruz. Her şey elimizin altında ve otomatik oldu. Sonuç olarak da hareketsizlik beraberinde geldi. Bu yüzden öğünlerimizi aza indirmemiz gerekiyor” dedi.

“Ara öğün olmaması lazım” İki öğün arasında herhangi bir şey yenmemesi ve sıvı tüketimine dikkat edilmesi ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunan Öztürk, “Bu uygulamada öğünler arasında uzun süre geçmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda iki öğün arasında da atıştırma olmaması lazım. Öğünlerinde az yiyen insanlar bir saat sonra acıkınca genellikle kan şekerini yükselten gıdalar tüketiyor. Bu çok tehlikeli. İki öğün arası hiçbir şey yemeden en az beş saat olması lazım. Bu iki öğünlük uygulamada tabii ki de sıvı alımına çok dikkat etmemiz gerekiyor ve gün içerisinde su tüketimini de yaymalıyız. Mesela sabah kalkar kalkmaz, yemekten biraz önce ve sonra, en son olarak da yatmadan önce gibi” şeklinde konuştu. İki öğün günün hangi saatlerinde olmalı? Uygulanacak olan iki öğünün de hangi saatlerde uygulanması gerektiğine değinen Öztürk, “Bir kere kahvaltıyı kaçırmamamız ve iyi yapmamız gerekiyor. Diğer öğün ile ilgili de uzmanlar genellikle 19.00 ile 20.00 saatleri arasını uygun görüyor. Kahvaltımız sabah 07.00 ile 09.00 arasında değişebilir. Gün içerisindeki öğünlerimizi bu saatlere bölüp iki öğünü uygulamakta fayda var. İki öğün arasında sıvı tüketimini de ihmal etmiyoruz. Sıvı tüketimi derken tabii ki de öncelikli olarak su başı çekecek şekilde bir fincan olmak kaydıyla şekersiz çay ve kahve, soda, ayran, şalgam suyu gibi içecekler de bu arada tüketilebilir” ifadelerini kullandı.