O grubun üyelerini katledip organlarını satıyorlar

Bir kampanya grubu tarafından kurulan Çin Mahkemesi adındaki bağımsız panel, son 20 senede Falun Dafa üyelerinin organ nakline zorlandığına ilişkin açık deliller olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, insan hakları aktivistleri ve akademisyenler tarafından bu yöndeki suçlamaları defalarca reddetti. Ancak avukat ve uzmanlardan oluşan panel üyeleri, "Hapishanedeki mahkum ve tutsakların organlarının nakil için kullanma uygulamasının devam ettiğini ve Falun Dafa üyelerinin organlarının bunda ana kaynak olarak görüldüğüne kanaat getirdik" açıklamasını yaptı.

Falun Dafa kendine has bir egzersiz ve meditasyonları uygulaması. Egzersizlerin derin iç anlamlara sahip olmasının yanında stresi azaltmaya yardım ettiği, sağlık ve zindelik açısından fayda sağladığına inanılıyor. Falun Dafa grubu, Çin’de 20 sene önce yasaklanırken binlerce üyesi hapse atıldı.

Panel, Uygur Türklerinin ve Müslüman azınlıkların organ naklinin kurbanları olup olmadıkları konusunun açık olmadığını ancak bu kişilerin organ bankasına karşı korunmasız durumda olduklarını kaydetti.

