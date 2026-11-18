Araştırmada 36 sağlıklı yetişkin, 10 hafta boyunca iki farklı beslenme programından birine dahil edildi. Katılımcıların bir grubu fermente gıdalar, diğer grubu ise lif oranı yüksek besinler tüketti.

Yoğurt, kefir, fermente süzme peynir, kimchi, fermente sebzeler, sebze salamurası içecekleri ve kombucha tüketen grupta bağırsaktaki mikroorganizma çeşitliliğinin arttığı belirlendi. Araştırmacılar, fermente gıda tüketimi arttıkça bu etkinin de güçlendiğini tespit etti.

İLTİHAPLA İLİŞKİLİ 19 PROTEİNİN SEVİYESİ DÜŞTÜ

Çalışmada fermente gıdalarla beslenen katılımcıların bağışıklık sistemi üzerinde de değişiklikler görüldü. Dört farklı bağışıklık hücresi türünün aktivitesinde azalma tespit edildi.

Ayrıca kan örneklerinde ölçülen iltihapla ilişkili 19 proteinin seviyesinde düşüş yaşandı. Bu proteinlerden biri olan interlökin 6'nın romatoid artrit, tip 2 diyabet ve kronik stres gibi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Araştırmacılardan Christopher Gardner, fermente gıdalar açısından zengin beslenmenin sağlıklı yetişkinlerde bağışıklık sisteminin durumunu değiştirebildiğini ve iltihabı azaltmak için umut verici bir yaklaşım olabileceğini söyledi.