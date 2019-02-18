YEMEK

Uzmanlar uyardı: O peynirler kansere sebep olabilir tüketmeyin!

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

Diyetisyen Cansu Arslan, kırmızı, siyah ve bej renkli küf barındıran peynirlerin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceğini, hatta mikotoksin/aflatoksin varlığıyla kansere sebep olabileceğini bu nedenle tüketilmemeleri gerektiğini belirtti.

Uzmanlar uyardı: O peynirler kansere sebep olabilir tüketmeyin!

Diyetisyen Cansu Arslan, "Üzerinde kırmızı, siyah ve bej renkli küfler barındıran peynirlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Penisiline karşı alerjisi olanlar, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, gebeler, migren atağı döneminde olan hastalarımız ve özellikle kemoterapi alan hastalarımız bu peyniri kesinlikle tüketmemelidir" dedi.

Yararlı olduğu kadar zararı da var

kuflu

Küflü peynirlerin sağlığa yararı olduğu kadar zararı da bulunabileceğine dikkat çeken Cansu Arslan, "Peynir kültürümüzde çok fazla yer edinmiş, protein-yağ değeri yüksek bir besindir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok fazla çeşidi mevcuttur. Küflü peynirler bu noktada dikkatimizi çekiyor çünkü biz kültür olarak sonbaharın sonlarında başlayıp baharın başlangıcına kadar bu peyniri tüketiyoruz.

Dünyada Fransızların ünlü Rokfor Peyniri, İngilizlerin Blue Cheese peyniri, İtalyanların Gorgonzola peyniri, besleyici küflü peynirlerdir. Ülkemizde de özellikle Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan, Erzincan ve Konya küflü peynir üretiminin ve tüketiminin yapıldığı en yaygın yerlerdir. Küflü lor peynir çeşitleri, göğermiş civil peynir denilen peynirler besleyicilik özelliği yüksek olan, iyi koşullarda üretildiği sürece tüketiminde sıkıntı olmayan besinlerimiz arasındadır.

kuflu2

Baktığımızda peynirlerin yapımında özellikle az yağlı ya da yağsız sütler tercih ediliyor. Bu bizim peynirlerimizdeki protein oranını artırıyor ve besleyicilik özelliğinin artmasını sağlıyor. Kalsiyumdan zengin olan bu peynirlerimiz, kemik ve diş hastalıkları açısından koruyucudur. Bununla birlikte kalp damar hastalıklarından korur ve özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesini yükselttiğine dair çalışmalar var. Ayrıca bu peynirler kemik direncini de artırıyor" dedi.

Küf içinde kırmızı, siyah, bej renk varsa dikkat!

kuflu3

Günlük beslenmede 30 gram kadar (bir yumurta büyüklüğünde) küflü peynir tüketmede bir sakınca olmadığını ifade eden Arslan,"Bu peynirlerimizi yaparken en başta hijyenik sütler seçilmeli. Onun devamında ise olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının iyi yapılmasını istiyoruz. Olgunlaşma evresinde bu peynirlerimiz ya mahzenlerde ya mağaralarda ya da toprak küplere basılmış bir şekilde külde ya da toprakta bekletiliyor.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Marulun üzerine havlu kağıt koyunca bakın ne oluyor!Marulun üzerine havlu kağıt koyunca bakın ne oluyor!
5 günde bir beden inceltiyor5 günde bir beden inceltiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kuflu peynir küflü peynir zararlı mı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

Survivor'da Acun Ilıcalı o değişikliği seyircilere sordu!

EDHO'da İlyas ve Hızır yeni planlarını açıklıyor!

EDHO'da İlyas ve Hızır yeni planlarını açıklıyor!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Seda Sayan sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı!

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Gökçe'nin eski sevgilisiyle mi? Bade'den jet açıklama

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

Çukur'da Koçovalılar ve Karakuzular'ın meydan kavgası!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Yağ yakmaya yardımcı olan detoks suyu

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
açıklamayı yapana baksana hele sen diyetisyen. bir sürü önemli onkoloji uzmanımız var onlar bir şey demiyor nerede boş beleş adam var açıklama yapıyor.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meyve ve sebzelerin taze kalmasını sağlayan 9 yöntem

Marulun üzerine havlu kağıt koyunca bakın ne oluyor!

5 günde bir beden incelten kabak detoksu

5 günde bir beden inceltiyor

Meyvesinden kabuğun kadar şifalı! Meyvelerin en tatlısı ananasın sağlığımıza kattığı faydalar

Ananası yemeden önce tuzlu suda bekletirseniz...

Bardakta asla tüketmeyin! Neden mi?

Bardakta asla tüketmeyin! Neden mi?

Dikkatli tüketilmezse ölümcül olabilecek besinler

Uzak durun! Öldürüyor…

Fast food restoranlarındaki patates kızartmaları neden bağımlılık yapar?

İçindeki o madde bağımlılık yapıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.