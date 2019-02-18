Uzmanlar uyardı: O peynirler kansere sebep olabilir tüketmeyin!

Diyetisyen Cansu Arslan, "Üzerinde kırmızı, siyah ve bej renkli küfler barındıran peynirlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Penisiline karşı alerjisi olanlar, tansiyon hastaları, böbrek hastaları, gebeler, migren atağı döneminde olan hastalarımız ve özellikle kemoterapi alan hastalarımız bu peyniri kesinlikle tüketmemelidir" dedi.
Yararlı olduğu kadar zararı da var
Küflü peynirlerin sağlığa yararı olduğu kadar zararı da bulunabileceğine dikkat çeken Cansu Arslan, "Peynir kültürümüzde çok fazla yer edinmiş, protein-yağ değeri yüksek bir besindir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çok fazla çeşidi mevcuttur. Küflü peynirler bu noktada dikkatimizi çekiyor çünkü biz kültür olarak sonbaharın sonlarında başlayıp baharın başlangıcına kadar bu peyniri tüketiyoruz.
Dünyada Fransızların ünlü Rokfor Peyniri, İngilizlerin Blue Cheese peyniri, İtalyanların Gorgonzola peyniri, besleyici küflü peynirlerdir. Ülkemizde de özellikle Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan, Erzincan ve Konya küflü peynir üretiminin ve tüketiminin yapıldığı en yaygın yerlerdir. Küflü lor peynir çeşitleri, göğermiş civil peynir denilen peynirler besleyicilik özelliği yüksek olan, iyi koşullarda üretildiği sürece tüketiminde sıkıntı olmayan besinlerimiz arasındadır.
Baktığımızda peynirlerin yapımında özellikle az yağlı ya da yağsız sütler tercih ediliyor. Bu bizim peynirlerimizdeki protein oranını artırıyor ve besleyicilik özelliğinin artmasını sağlıyor. Kalsiyumdan zengin olan bu peynirlerimiz, kemik ve diş hastalıkları açısından koruyucudur. Bununla birlikte kalp damar hastalıklarından korur ve özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesini yükselttiğine dair çalışmalar var. Ayrıca bu peynirler kemik direncini de artırıyor" dedi.
Küf içinde kırmızı, siyah, bej renk varsa dikkat!
Günlük beslenmede 30 gram kadar (bir yumurta büyüklüğünde) küflü peynir tüketmede bir sakınca olmadığını ifade eden Arslan,"Bu peynirlerimizi yaparken en başta hijyenik sütler seçilmeli. Onun devamında ise olgunlaşma döneminde sıcaklık ve nem ayarının iyi yapılmasını istiyoruz. Olgunlaşma evresinde bu peynirlerimiz ya mahzenlerde ya mağaralarda ya da toprak küplere basılmış bir şekilde külde ya da toprakta bekletiliyor.
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