Uzmanlar uyarıyor: Mısır şurubu pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor

Çikolata, bisküvi veya kola, meyve suyu gibi birçok paketli üründe mısırdan elde edilen mısır şurubu yer alıyor. Uzmanlar, mısır şurubunun şeker pancarından elde edilen doğal şekere oranla çok daha zararlı olduğunu belirtiyor. Mısır şurubunun tokluk hissiyatını engellediğine dikkat çeken Kaliteli Yaşam Uzmanı Haluk Saçaklı, “Mısır nişastasındaki fruktoz bağımlılık yapar ve tokluk hissiyatı uyandırmaz. Beyin üzerinde yarattığı olumsuz etkilerle de daha fazla yeme hissi oluşturur” dedi.

GLİKOZA GÖRE ÇOK DAHA KUVVETLİ BİR TATLANDIRICI



Mısır şurubu, gıda sektöründe şeker pancarından elde edilen doğal şekere göre daha çok tercih ediliyor. Çünkü mısır şurubunun, doğal şekere göre maliyetinin daha az olduğu belirtiliyor. Tatlandırıcı gücü yüksek olduğu için az miktarda tatlandırıcı çok daha fazla ürünü tatlandırabiliyor ve ürünün raf ömrünü uzatıyor.

Mısır şurubunda yer alan fruktozun, birçok hastalığa davetiye çıkardığını belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Haluk Saçaklı, “Patates ve ekmek gibi nişasta ve glikozdan oluşan kaloriye göre, glikoz ve fruktozdan oluşan kalori daha tehlikelidir. Mısır şurubunda, nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz fruktoza dönüştürülüyor. Mısır şurubu, yüzde 80 oranında fruktoz, yüzde 20 oranında glikozdan oluşuyor. Ama örneğin daha doğal olan ve şeker pancarından elde edilen şekerde, fruktoz ve glikoz oranı yüzde 50-50 olarak bulunuyor. Fruktoz, glikoza göre daha kuvvetli bir tatlandırıcıdır” diye konuştu.