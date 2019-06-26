Uzmanlar uyarıyor: “Obezite tedavisi kanser riskinin azaltıyor”

Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy, “Dünyada her yıl yaklaşık 7,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Meme kanseri başta olmak üzere birçok kanser türünü tetikleyen obezite hastalığı da her geçen gün yaygınlaşarak sağlığı tehdit etmeye devam ediyor. Kanserden korunmak için obeziteden kurtulmak büyük önem taşıyor. Obeziteden kaçınmak kanser riskinin azaltılmasında en önemli yaklaşımlardan biri olmakla birlikte obezitenin sebep olduğu birçok hastalıkla tanışmadan, bir hayat yaşamanın, önemli bir adımıdır” diye konuştu.

Yapılan son araştırmalara göre obezitenin; özefagus (yemek borusu), kolorektal, endometriyum (rahim), böbrek, meme, prostat, over (yumurtalık), mide, tiroit, pankreas, karaciğer, safra kesesi ve hematolojik (kan) kanserlerle güçlü ilişkiye sahip olduğunu söyleyen Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aksoy sözlerini şöyle sürdürdü:”Özellikle 18-21 yaş arası bireylerin vücut kitle indeksi ve vücut yağlanma ölçümlerindeki artış hemen hemen tüm hematopotik (kan kanserleri) tümörlerin görülme olasılığını yüzde 9 ile yüzde 19 oranında arttırmış olduğu görülmektedir. Aşırı kilolar kalın bağırsak kanseri, mide kanseri, kolon kanseri, prostat, böbrek akciğer kanseri, karaciğer kanseri, pankreas kanseri, baş-boyun kanserleri, cilt kanseri gerçekleşme olasılığını kolaylaştıran ve zemin oluşturan en önemli sebeplerden biridir. Obezite ve hareketsiz yaşam tarzı yüzde 20-25 oranında meme, kolon ve yemek borusu kanserlerine yakalanma riskini artırıyor. Obezite kaynaklı kanserlerin 2020 yılına kadar tüm kanserlerin yüzde 50'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.”