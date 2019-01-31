Uzmanlar uyarıyor: Yanlış diyet saç döküyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 31.01.2019 15:55 | Son Güncelleme

Hızlı kilo vermek için başvurulan yöntemler bazen yanlış diyetleri beraberinde getirebiliyor. Bilinçsizce yapılan diyetler, cilt, saç ve tırnak sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturabilir. Dengeli ve sağlıklı beslenmenin hem fiziksel hem ruh sağlığı için büyük önem taşıdığının altını çizen uzmanlar, diyet dönemlerinde aşırı zayıflama, yetersiz ve dengesiz beslenmenin getireceği sonuçları anlattı.

Uzmanlar uyarıyor: Yanlış diyet saç döküyor

Sağlıksız diyetlerin saçların soluk ve donuk görünmesine ve dökülmesine yol açtığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm sağlıklı saçlar için alınması gereken 5 besini anlattı.

BİLİNÇSİZ DİYET YAPMAYIN

Bilinçsizce yapılan diyetlerin neden olduğu kansızlık, saçların güçsüzleşmesiyle birlikte hızla dökülmesine neden oluyor. Tek yönlü beslenmelerde ve bilinçsiz yapılan diyetlerde saç, gerekli vitamin, mineral ve proteini yeterli düzeyde alamıyor. Bunun sonucunda saçta zayıflama ve dökülme problemi yaşanıyor. Kilo verme veya ince kalma kaygısı ile yapılan diyetler, özellikle proteinden fakir diyetler saçlarımıza zarar verebiliyor.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 5 TEMEL BESİN

Somon:En kaliteli omega-3 kaynaklarından biri olan somon, sadece kalp sağlığını değil aynı zamanda saç sağlığını da destekleyerek saç derisinin elastikiyeti ve yumuşaklığını sağlıyor. Yüksek miktarda bulunan protein, demir, D ve B12 vitamini saç gücünü arttırır ve kırık oluşmasını engeller.

Yumurta: Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurta içinde çinko, selenyum, demir ve kükürt. Özellikle demir saç köklerine oksijen taşıyan hücrelere yardım eder.

Badem: Badem, fındık, kaju fıstığı ve ceviz saçlar için yararlı olan kuruyemiş çeşitleridir. Badem, saçların parlak, sağlıklı, nemli olmasını sağlar ve saç derisinin sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Yoğurt: Saç sağlığı ve oluşumu için faydalı proteinler içerir. Ayrıca B5 vitamini D vitamini de içeren yoğurt gibi diğer süt ürünleri ve peynir çeşitlerinin de saç sağlığı için olumlu etkileri vardır.

Havuç: Saç derisini koruyan A vitamini içeren havuç, sağlıklı saç kökleri için tüketilebilir. Saç derisinin sağlıklı olması saçın uzaması, parlak ve dayanıklı olması açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi diyet

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