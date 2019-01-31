Uzmanlar uyarıyor: Yanlış diyet saç döküyor

Sağlıksız diyetlerin saçların soluk ve donuk görünmesine ve dökülmesine yol açtığını söyleyen Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Orçun Kürüm sağlıklı saçlar için alınması gereken 5 besini anlattı.

BİLİNÇSİZ DİYET YAPMAYIN



Bilinçsizce yapılan diyetlerin neden olduğu kansızlık, saçların güçsüzleşmesiyle birlikte hızla dökülmesine neden oluyor. Tek yönlü beslenmelerde ve bilinçsiz yapılan diyetlerde saç, gerekli vitamin, mineral ve proteini yeterli düzeyde alamıyor. Bunun sonucunda saçta zayıflama ve dökülme problemi yaşanıyor. Kilo verme veya ince kalma kaygısı ile yapılan diyetler, özellikle proteinden fakir diyetler saçlarımıza zarar verebiliyor.

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN 5 TEMEL BESİN



Somon:En kaliteli omega-3 kaynaklarından biri olan somon, sadece kalp sağlığını değil aynı zamanda saç sağlığını da destekleyerek saç derisinin elastikiyeti ve yumuşaklığını sağlıyor. Yüksek miktarda bulunan protein, demir, D ve B12 vitamini saç gücünü arttırır ve kırık oluşmasını engeller.

Yumurta: Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurta içinde çinko, selenyum, demir ve kükürt. Özellikle demir saç köklerine oksijen taşıyan hücrelere yardım eder.